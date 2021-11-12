Lidl собрался на украинский рынок: какие товары главного конкурента АТБ уже продают у нас

Пока компания Lidl, которая собирается конкурировать с АТБ, только планирует открытие первых магазинов в Украине, в интернете уже полным ходом продают европейские товары из этих супермаркетов.
Товары из Lidl "Сегодня" нашли на одном из маркет-плейсов.
Летние футболки
Две хлопковые футболки из Lidl продают за 318 гривен. Получить их можно в течение недели с помощью любого удобного почтового оператора. Кроме того, такого товароа есть несколько размеров – они представлены отдельными предложениями.
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Детская сумка
Сумку в форме куклы LOL продают за 88 гривен. Она маленького размера – 12 см. Такой товар можно использовать как кошелек или даже как брелок на сумку.
Белье
На маркет-плейсе предлагают трусики за 19 гривен. В характеристиках указано, что они качественные – в них 85% хлопка и 15% эластана.
Джинсы
Их также продают по рекордно низким ценам. Если в торговых центрах такой товар стоит 700-1000 гривен, то здесь около 200. Мы нашли два приятных предложения – 178 грн и 219. Продавец указывает, что они на 98% из хлопка и 1-2% эластана.
Bluetooth-колонка
Украинцам продают безпроводную музыкальную колонку за 346 гривен. У нее небольшой размер, но хорошие технические характеристики. А еще в ней есть светодиодная подсветка, которая меняет цвет.
Что еще есть в продаже
По приятным ценам украинцам продают и другие товары. Там и канцелярия, и кухонные принадлежности, одежда и даже бытовая техника. Поскольку Lidl славится качеством своей продукции и низкими ценами – наши соотечественники радо покупают такие товары.
Lidl составит конкуренцию АТБ?
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что АТБ на сегодняшний день – серьезно представленная сеть супермаркетов в Украине, она есть в каждом крупном городе.
"Каждый новый ритейлер должен вложить довольно большие деньги для того, чтобы иметь такой уровень охвата территории. Если у вас есть два-три супермаркета в Киеве – о вас никто не будет знать. Я не думаю, что иностранный инвестор будет так сильно вкладываться в Украину в ближайшее время".
Поэтому, по мнению эксперта, из-за огромного количества конкурентов новые магазины могут даже раствориться на украинском рынке.
Раньше мы собрали для вас антирейтинг товаров из Lidl, а также написали, когда сеть может появиться в Украине.