Конец эры доступных продуктов: что подорожает больше всего в 2022 году

Что взлетит в цене сильнее всего / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

К концу этого года инфляция в Украине составит 7,7%, а это значит подорожание всех товаров и услуг в стране.

О таком уровне инфляции свидетельствуют обновлены прогнозы Национального банка Украины за январь.

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"Сегодня" пообщались с членом Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным и узнали, какой на самом деле может быть инфляция и какие продукты подорожают в первую очередь.

По мнению эксперта, инфляция будет гораздо глубже и составит не менее 10,5% и то только в том случае, если ситуация с российской агрессией на границах стабилизируется в ближайшее время.

В этой связи, будет дорожать все, однако некоторые продукты все же выйдут в лидеры по увеличению цены.

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"По моим оценкам, не должно быть такого курса гривны к доллару и это уже особенности сегодняшнего момента. Геополитика вмешалась в экономику и меняет все прогнозы. Мы должны понимать, чем выше будет курс доллара, тем глубже будет инфляция в стране", – говорит Пендзин.

Какие продукты подорожают больше всего?

Доллар растет, растет цена на газ и беспрецедентно подскочила нефть, в этих условиях растет цена на любую транспортировку и работу предприятий.

По мнению эксперта, все цены будут расти в ближайшее время и вопрос только в том – быстрее или медленнее.

Из-за высоких цен на энергоносители подорожают овощи и хлеб. Также больше будут дорожать все дешевые популярные продукты питания.

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Почему? Поскольку в условиях такой инфляции люди будут в основном обращать внимание на дешевые аналоги, чем на дорогие деликатесы. Так случилось в 2021 году, когда больше всего подорожали дешевые масло, яйца, курятина.

"Если мы посмотрим, дорогие продукты подорожали мало, поскольку из них украинцы "убегали" в более дешевые, которые подорожали больше. Эта тенденция сохранится и в этом году, потому что люди будут отказываться от дорогостоящих продуктов и будут создавать дополнительный спрос на дешевые", – говорит эксперт.

Введение продуктовых талонов

Учитывая быстрое подорожание энергоносителей, власть задумывается над внедрением продуктовых талонов, которые будут получать социально незащищенные слои населения.

По мнению правительства, это поможет стабилизировать экономическую ситуацию и запустить так называемую "субсидию" на еду хотят через приложение "Дія".

Среди преимуществ системы – защита социально-незащищенных слоев населения от затруднительного положения, а вот среди недостатков – дороговизна программы. Также стоит обратить внимание на то, что те люди, которые нуждаются в продуктовых талонах, часто не имеют смартфонов и приложения "Дія".

"Сегодня" также писали, как эта система действует в других странах и рассказывали, что еще может подорожать в 2022 году.