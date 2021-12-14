Конец эры бумажных денег? Как украинцы расплачиваются в магазинах

Сколько процентов украинцев расплачиваются бесконтактно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года на 7% выросло количество платежных карт. Общий показатель составляет 78 млн штук.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает агентство "Укринформ".

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По словам чиновника, у украинцев на руках больше карт, чем у жителей некоторых европейских стран. Также Шабан рассказал, что количество бесконтактных карт с начала года выросло почти на треть (до 17 млн).

Еще быстрее растет количество токенизированных карт, то есть тех, которыми мы рассчитываемся с помощью других гаджетов с технологией NFC. С начала года количество таких карт выросло на 39% и составляет 5,5 млн штук.

Шабан рассказал, что в большинстве украинцы пользуются картами для оплаты в торговой сети, еще 25% операций – это покупка товаров в интернете.

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"Сейчас 78% операций по оплате в физической торговой сети бесконтактны", – сказал Шабан.

Украинцы больше покупают онлайн

В исследовании компании OLX, которое получило наше издание, говорится, что украинцы стали активнее покупать товары в интернете.

В октябре и ноябре по сравнению с сентябрем количество сделок по покупке в интернете выросло на 12%.

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Больше всего осенью людей интересовали сезонная одежда и обувь, ноутбуки, iPhone 11, кухни и мотоциклы.

"Сегодня" также рассказывали, что ПриватБанк выпускает новогоднее обновление для виртуальных карт в "Приват24", и писали, что банк начнет автоматически блокировать некоторые карты.