Конец белорусского "экономического чуда". Какую цену платит Лукашенко за поддержку Путина

Лукашенко поддержал Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В войне России против Украины Александр Лукашенко поддержал агрессора, предоставив ему территорию страны для нанесения ударов по нашим городам. За это западные страны наложили многочисленные санкции на белорусскую экономику. Украина, правда, введя полноценное эмбарго на торговлю с Россией, все таки не стала вводить аналогичный всеобъемлющий запрет на торговлю с Беларусью.

"Сегодня" разбирались, какие санкции наиболее чувствительны для Минска и чем может закончиться этот год для экономики страны.

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Растяжка для Лукашенко

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси без малого 28 лет. И почти все это время ему приходилось балансировать между Россией и странами Запада. После того, как выборы 2020 года не были признаны большинством стран, Лукашенко утратил легитимность на Западе и ему пришлось почти полностью отдаться в объятия России.

Правда, в последнее время в баланс сил добавлялся и Китай. Но на фоне российской агрессии против Украины, Пекин решил показательно дистанцироваться от конфликта, а значит Лукашенко пришлось полностью поддерживать российскую агрессию – предоставив российской армии свою территорию для атак против Украины. Единственное, от чего он смог "отпетлять", так это от вступления армии Беларуси в войну против Украины на стороне России.

Правда, после того, как российские войска практически полностью покинули территории Беларуси, передислоцировавшись на восток Украины, Александр Лукашенко начал подавать отчаянные сигналы Украине и Западу, пытаясь снова наладить хоть какие-то отношения. Он даже призвал соседей "жить дружно".

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Видимо, санкции, которые ввел против страны Евросоюз, все-таки сильно бьют по Беларуси. А тут еще и тонущая Россия, может как "Титаник", затянуть под воду и чахлое суденышко нереформированной постсоветской экономики страны.

Рубль стабильный, цены растут

После начала войны России против Украины, белорусский рубль начал дешеветь. В начале марта курс доллара в стране улетел выше отметки 3 рубля за доллар, но после того, как Россия смогла стабилизировать ситуацию на официальном валютном рынке, белорусская валюта тоже начала укрепляться. Сейчас за 1 доллар просят около 2,78 рубля.

Правда, такая стабильность дорого стоила золотовалютным резервам страны. За февраль и март они сократились почти на 1 миллиард долларов или более чем на 11%. В марте на поддержание курса было потрачено 692,9 млн долларов, а в феврале – 259,1 долларов. По состоянию на начало апреля резервы страны составили 7,57 млрд долларов.

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При этом цены на импортные товары существенно выросли. Кроме не совсем рыночного валютного курса, добавляет к цене усложнившаяся из-за санкций логистика. По данным белорусских изданий, в марте больше всего подорожали:

запчасти к автомобилям +70%;

автомобили +43%;

бытовая химия +35%;

велосипеды +30%;

бытовая техника +25%.

Власти Беларуси были вынуждены ввести госрегулирование цен на продукты питания, но это лишь замедлило рост цен. Всего же инфляция в марте (по отношению к февралю) составила 6,5%, а показатель роста цен год к году вырос на 16,1%. Это больше, чем в воюющей Украине.

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Беларуси по итогам года минимум на 6,5%. По их предположениям, экономика Беларуси упадет на 6,5%, экспорт просядет на 14,2%, импорт – на 18,6%. Инфляция по итогам года составит 21,1%!

Умирают целые отрасли

Экономисты говорят, что самый большой удар был нанесен по экспортным отраслям экономики Беларуси. Так, например, из-за того, что почти треть белорусского бензина покупала наша страна, после начала агрессии нефтеперерабатывающие заводы этой страны вдвое сократили переработку нефти.

Из-за европейских санкций относительно поставок белорусской продукции огромные проблемы испытывает производитель калийных удобрений "Белкалий". В прошлом году он принес около 2,5 млрд евро валютной выручки. Сейчас они судорожно ищут покупателей на азиатских рынках, но предприятие испытывает огромные проблемы с логистикой.

Еще больше проблем в сфере экспорта услуг. Как говорят эксперты, в прошлом году белорусские транспортные компании получали выручку более 4 млрд евро за счет транспортных услуг. Сейчас же из-за запрета Евросоюза на перевозки товаров российскими и белорусскими грузовиками, их выручка сократится в 2-3 раза.

"Экспорт услуг компаний Беларуси составлял около 10 млрд евро в год. При этом 43% от этой суммы приходилось на транспортные услуги, а еще 30% – на Ай-Ти сектор. И эти две отрасли по итогам года покажут самое большое падение", – уверена экономист Алина Рыженко.

Денег не будет даже на дороги

Интересно, что знаменитые белорусские дороги, которыми так восхищались наши водители, как правило, финансировались за счет европейских средств. Теперь на финансирование инфраструктуры денег будет все меньше.

По словам Алины Рыженко, потребность одной только Витебской области в капитальном ремонте около 5 тысяч километров дорог, а еще 12 тысяч километров дорог требуют текущего ремонта. В этом же году на такие нужды была выделена сумма, которой хватит на капитальный ремонт всего… пяти километров дорог.

А с учетом, что большинство белорусских дорог были испорчены российской военной техникой, то по всей стране потребность в ремонтах будет продолжать расти, но денег на это у власти не будет.

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