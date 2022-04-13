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Нас ждет рост цен и дефицит? Как эмбарго на торговлю с РФ изменит экономику Украины

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 11:02
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Через полтора месяца после начала горячей фазы войны Украина запрещает любую торговлю с агрессором
Что будет с ценами на продукты в Украине
Что будет с ценами на продукты в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН

Правительство ввело полный запрет на поставку российских товаров в Украину. Скорее всего, оккупанты ответят нам симметричными мерами. Во время войны стороны используют не только летальное, но и экономическое оружие.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, как такое решение изменит нашу экономику, и что будет с ассортиментом товаров в украинских магазинах.

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Энергоносители, гречка и бытовая техника

Гибридная война, которую восемь лет вела Россия на Донбассе, до недавнего времени не мешала Украине торговать со страной агрессором. Более того, последние годы торговый оборот рос.

Так, например, в прошлом году мы приобрели товаров из РФ на сумму 8,13 млрд долларов, а экспортировали туда своей продукции на 4,155 млрд долларов.

Большую часть украинского импорта составили энергоносители, от которых мы так и не смогли отказаться за все это время. В частности, уголь (1,55 млрд. долл.), дизельное топливо (1,24 млрд. долл.), автомобильный газ (960 млн долл.) и кокс (230 млн долл.).

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Часть российской продукции поступала к нам через Беларусь. Например, белорусские НПЗ реализовывали в Украине бензины, которые производились из российской нефти. Также Украина покупала электроэнергию, которая производилась на белорусской АЭС, но топливо в ней было российское.

Покупала Украина у России и некоторые продукты питания. Например, гречку мы закупали в РФ, и теперь на рынке возник ее дефицит, поэтому после начала войны и выросли цены на эту крупу.

Из-за того что Россия продает дешево газ на внутреннем рынке, продукция их химпрома была дешевле, чем у конкурентов на мировом рынке. Поэтому Украина покупала там полимеры, пластмассы, стирольные плиты, трубы и шланги.

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Также многие концерны по производству бытовой техники и электроники имели в России заводы, которые производили продукцию для продажи в том числе и на украинском рынке. В наших магазинах было много холодильников, стиральных машин, а также телевизоров с наклейкой "Сделано в РФ". Украинская промышленность покупала у агрессора турбины, насосы, а также технику для сельхозпроизводства.

Наш экспорт в РФ в основном составлял сырье для производства алюминия, товары тяжелого машиностроения. Кроме того, Россия закупала у нас металлы, насосы, упаковочные изделия из пластмассы, а также керамическую плитку.

Что дальше

После введения эмбарго на торговлю с Россией некоторые российские товары все равно продолжат попадать на украинский рынок. Их могут перепаковывать в Беларуси или Грузии.

Другие предприятия могут и вовсе сменить юрисдикцию и попробовать открыть производства в Украине. Так многие торговые марки, которые представлены на отечественном потребительском рынке, имеют российских собственников.

Отдельно стоит вопрос о том, будет ли Украина покупать российский газ, даже если он вернется нам реверсом из Европы. Если наша страна собирается отказаться от импорта голубого топлива, это может быть тревожным звонком.

Теперь мы будем получать газ из Европы, который все еще Европа получает из России. В Украине может быть критически дорогим газ для населения, и для предприятий, которые еще работают на территории страны. Либо уже сейчас нет надежд на то, что людям понадобится это отопление, либо, правительство решило ухудшить условия выживания людей, – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, Россия потеряет из-за ограничений импортируемые ранее металлы, химическую продукцию, минеральную продукцию, транспорт, книги, бумагу.

Но важно понимать, что не получая эти составляющие из Украины, Россия сможет компенсировать это, через какое-то время, поставками в Китай. Однако, понимая безысходность положения России, Китай может либо поставить завышенные цены, либо подписать долгосрочные контракты сотрудничества, чтобы России было невыгодно заниматься импортозамещением каких-то товаров и в скором будущем прекратить сотрудничество с Китаем, – продолжает Болтян.

Эксперт говорит, что для России фактор безысходности становится все более очевидным.

Даже дружественная Беларусь пока что не является соратником РФ, на которого можно рассчитывать на 100%. Поэтому в части бизнеса у России есть сотрудничество только с Китаем. А Китай, как известно, метит на звание лидера во всем, поэтому будет озабочен созданием жёстких бизнес-условий сотрудничества, – говорит эксперт.

Александр Болтян считает, что потребители в России пока просто понимают, что их привычки будут максимально иными, поэтому еще один пинок из-за ограничений Украины в потоке других пинков они не заметят.

Ранее мы писали, как прокормить безработных украинцев после войны. О том, что будет с ценами на квартиры после войны, читайте здесь.

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