Кому никогда не дадут кредит? Рассказываем всю правду о "черных" списках

Некоторым украинцам банки отказывают в кредитах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Проблемы с получением кредита могут возникнуть у любого украинца, даже у людей с хорошим официальных заработком и не имеющих серьезные задолженности перед кредитными организациями.

С развитием и усложнением моделей скоринга, на основании которых банки принимают решения о выдачи займа, растет и количество потенциальных причин для отказа, рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

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Несмотря на то, что единого "черного списка" нет, банки "отсеивают" некоторых клиентов.

Человеку, который хочет взять кредит, следует соответствовать идеальному портрету заемщика, рисуемого банками, но он может отличаться в зависимости от каждого конкретного банка.

О чем нужно сказать сотруднику банка

Изначально стоит обсудить основные моменты, приводящие к отказу, но не надо думать, что получится обмануть работников банка, особенно в наше время, когда любую информацию можно легко найти и проверить онлайн. У многих украинцев есть неофициальные источники дохода, поэтому лучше честно сказать о них, предоставив подтверждающие это документы.

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Не стоит скрывать и наличие кредитов в других банках – о них тоже обязательно узнают. В случае если расчеты по кредитам превышают половину доходов, то получить новый заем будет крайне сложно.

Как улучшить свою кредитную историю

Последствия крупных просрочек в виде отказов от кредитных организаций могут преследовать клиентов долгие годы, Однако, это не повод ставить на себе крест.

Что советует эксперт:

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Уточнить свою кредитную историю в кредитном бюро и проверить ее на ошибки. Если найдутся неточности, то их следует исправить. Взять хотя бы небольшой кредит в банке, где согласятся иметь дело с клиентом, и выплачивать его строго по расписанию: без переплат и задержек.

Таким образом, банки получат сигнал о том, что человек исправился и станут активнее с ним сотрудничать.

Если же отказ приходит из-за непрошедшего скоринга, то здесь остается только пойти с документами в другой банк. Это попросту означает, что человек слишком похож на образ типичного неплательщика конкретного банка.

По каким именно признакам – в банке никогда не расскажут, чтобы недобросовестные люди не воспользовались информацией в своих целях.

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К слову, многие украинцы не умеют правильно хранить свои сбережения и делают это дома в наличных деньгах. Тогда инфляция ежегодно съедает около 5% ваших средств.

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