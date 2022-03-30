Компенсация за коммуналку – инструкция по получению для тех, кто принимает переселенцев

Помощь переселенцам может принести двойную пользу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В марте в Украине заработал механизм компенсации затрат на коммунальные услуги. Его действие распространяется на владельцев жилья, которые в период войны приняли у себя вынужденных переселенцев.

Речь идет о 450 гривнях компенсации в месяц за каждого принятого человека. Оформить выплату можно через волонтерский проект "Прихисток", который уже стал государственным, рассказала его соавтор Галина Янченко.

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Владелец жилья может подать заявление о готовности принять переселенцев в городской, поселковый совет или на сайте "Прихисток". В тот же или на следующий день после поселения также нужно направить заявление в орган местного самоуправления.

Ежемесячно, до 5 числа, нужно подавать информацию о количестве людей и времени их проживания в квартире или доме. Компенсации за коммунальные услуги будут начисляться до 20 числа каждого месяца.

Инструкция для коммунальщиков

Возмещения предусмотрены и для коммунальных заведений, где безвозмездно принимают вынужденно переселенных людей. Это как расходы на воду, свет, газ, вывоз мусора, так и на покупку дров, угля и других видов топлива.

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Если переселенцев принимают на территории учебных заведений, коммунальных предприятий или учреждений, заведения платят за коммунальные услуги до 20 числа следующего месяца, как обычно. В течение 3 дней после оплаты требуется подать заявление на компенсацию военной администрации с соответствующими документами.

В течение двух дней заявление направят в Минрегион, где подготовят проект решения о выделении средств. Сразу после этого органы местного самоуправления получат возмещение.

Нововведения во время войны

Военное положение требует особых условий. Следовательно, и государственные, и местные власти вводят изменения, чтобы облегчить условия жизни граждан и работы бизнеса. В частности, в Киеве согласовали ряд льгот для бизнеса.

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Нововведения внедряют и мобильные операторы. Абоненты Kyivstar, вынужденно выехавшие за границу во время войны, теперь не будут платить за популярную услугу.

В то же время украинцы могут подать онлайн-заявку на возмещение ущерба за поврежденное или уничтоженное в результате обстрелов имущество. Сделать это можно в приложении "Дія".

Ранее мы рассказывали, какие цены на коммунальные услуги в Польше, Испании и Германии. В Украине также планируют возмещать утраченное жилье во время войны не только деньгами.