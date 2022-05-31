Киевстар продлил бесплатный роуминг в ЕС

Киевстар продлевает популярную услугу для украинцев за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобильный оператор Киевстар продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в некоторых странах Европейского Союза. Это значит, что украинцы в ЕС смогут пользоваться услугами в роуминге по своим "домашним" тарифом без платы за роуминг.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

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Для этого абонентам Киевстар нужно только оплатить стоимость своего тарифа. Отмечается, что роуминг отменён в 16 странах Еропы:

Польша;

Словакия;

Румыния;

Венгрия;

Молдова;

Германия;

Италия;

Литва;

Франция;

Болгария;

Испания;

Эстония;

Латвия;

Австрия;

Нидерланды;

Чехия.

По данным компании, в настоящее время за границей находится более 2 млн абонентов.

О чем еще важно знать украинцам?

С 1 июня 2022 года абоненты Киевстар больше не смогут пользоваться тремя акционными пакетами услуг. Речь идет о "4G 10 000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ".

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Наряду с этим, Киевстар решил запустить новый военный тарифный план "LOVE UA". Он заработает со 2 июня, его смогут подключить бизнес- и контрактные клиенты. Детали о новом тарифе оператор пообещал сообщить в день запуска.

Ранее мы рассказывали, что у клиентов Киевстар есть возможность выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе. Также мы писали также мы писали, какие услуги от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев бесплатные.