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Каждый второй украинец начал экономить на еде, а треть – на лекарствах

13 апреля, 14:25

Ксения Капустинская

Лоукдаун заставил нас ответственнее относиться к расходам и пытаться сохранить средства практически на всем чем только можно

Украинцы во время эпидемии коронавируса начали экономить не только на одежде и обуви, но и на продуктах и отдыхе. Основные статьи экономии в карантин:

Об этом свидетельствуют данные социологических исследований, сообщают новости "Сегодня".

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее эксперты рассказывали "Сегодня", как накопить деньги даже с маленькой зарплатой.

А Госстат выяснил, что украинцы массово считают себя бедняками- об этом заявили 65,3% опрошенных. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% украинцев. Тех, кто считает себя богатым, Госслужба статистики при опросе вообще не обнаружила.

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Источник: Сегодня

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