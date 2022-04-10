Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Финансовые новости

Канада улучшила условия для беженцев — какую помощь получат украинцы

Ульяна Лебич
10 апреля, 18:25
Помощь касается и денежных выплат, и организаций авиаперелетов

Условия для украинцев изменены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канада выделит 100 млн канадских долларов (ориентировочно 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь беженцам из Украины, планируется также организация авиаперелетов и денежных выплат.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Реклама

По его словам, прямая помощь беженцам будет включать:

  • чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
  • денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);
  • бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.