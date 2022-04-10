Канада улучшила условия для беженцев — какую помощь получат украинцы

Канада выделит 100 млн канадских долларов (ориентировочно 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь беженцам из Украины, планируется также организация авиаперелетов и денежных выплат. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По его словам, прямая помощь беженцам будет включать: чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев; денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны); бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель. Медицинские услуги в Канаде Гуманитарная помощь включает в себя также медицинские услуги. "Средства будут выделены опытным гуманитарным партнерам, у которых есть все возможности для скорой и эффективной помощи наиболее нуждающимся", – отметили в канадском правительстве. Напомним, что в марте Канада запустила программу CUAET для украинских беженцев. Она в частности: упрощает визовые и транспортные требования для тех, кто въезжает; отменяет большую часть собрания; вводит ускоренную обработку документов. Канада уже одобрила более 30 тысяч заявок от тех, кто хочет приехать в Канаду в пределах CUAET. Польша выплачивает 700 злотых украинским беженцам Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн.). Получить эти деньги могут украинцы, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля. Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно. Деньги могут получить до 4-х человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего 610. Напомним, что в Украине вступил в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и другие транспортные средства. Раньше мы писали, что нужно знать беженцам, которые едут собственным авто в Польшу.