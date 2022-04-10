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Канада покращила умови для біженців — яку допомогу отримають українці

Уляна Лебич
10 квітня, 18:25
Допомога стосується і грошових виплат, і організацій авіаперельотів

Умови для українців змінено / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Канада виділить 100 млн канадських доларів (орієнтовно 80 млн доларів США) на гуманітарну допомогу біженцям з України, планується також організація авіаперельотів та грошових виплат.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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За його словами, безпосередня допомога біженцям включатиме:

  • чартерні рейси з Європи до Канади для українців;
  • грошову підтримку для задоволення основних потреб на перший час після приїзду (суми та строки поки що не вказані);
  • безкоштовне розміщення в готелі терміном до двох тижнів.