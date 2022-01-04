Какие авто выбирают в Украине? ТОП-10 марок

Первое место в рейтинге завоевала Toyota / Фото: Коллаж: Сегодня
В декабре приобрели и зарегистрировали рекордное количество новых легковых автомобилей – 10,5 тыс. штук.
Как передает "Укравтопром", по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%.
В 2021 году украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года.
Лидеры продаж в 2021 году
Первое место в рейтинге завоевала Toyota – 15 232 авто получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6066 регистраций.
На втором месте Renault - 13 475 шт. В этом году продали на 6% меньше автомобилей. Лидером марки был Renault Duster – 5602 регистрации.
Третье место у Kia – 9138 шт. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Самая популярная модель – Sportage, такое авто купили 7124 украинца.
На четвертом месте Skoda – 6172 авто этой марки. В этом году таких авто продали на 22% больше, чем в прошлом году. Самой продаваемой стала модель Kodiaq -1628 шт.
Замыкает пятерку лучших Nissan – 4815 регистраций (+26%). Среди них самый популярный Qashqai – 2264 шт. за год.
В ТОП-10, также, попали:
- Hyundai – 4797 шт. (+19%);
- Chery – 4653 шт. (+136%);
- Mitsubishi – 4220 шт. (+76%);
- Volkswagen – 4120 шт. (+12%);
- Suzuki – 3769 шт. (+27%).
Украинцы покупают и электрокары
Украинцы в ноябре приобрели 905 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 76%.
- Самым популярным в стране легковым электромобилем стал Nissan Leaf. Related Articles – 178 автомобилей.
- На втором месте – Tesla Model 3 – 64 авто.
- На третьем месте Chevrolet Bolt – 46 машин.
- Четвертым стал Volkswagen e-Golf – 43 шт.
- На пятом месте сразу две модели Renault Zoe и Tesla Model S – 38 регистраций.
Ранее мы сообщали, что стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.
Напомним, что автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.