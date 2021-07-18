Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильно

Не бойтесь обращаться в ПФУ / Фото: Сегодня

Если вам неправильно подсчитали размер пенсии, нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), где такими вопросами занимается горячая линия – 0 800 503 753. Кроме того, всех, кто еще не вышел на пенсию, могут следить за своим трудовым стажем онлайн и контролировать ситуацию с будущими выплатами. На портале электронных услуг или в приложении ПФУ можно также воспользоваться пенсионным калькулятором.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

Есть официальный портал Пенсионного фонда. Там человек может создать себе кабинет и сразу увидеть весь приобретенный стаж, , какая его ожидает пенсия. Тогда человек может задуматься, посмотреть, какой стаж учтен, не пропущено ли что-то, не забыл ли работодатель передать данные", – сказала Лазебная.

Зарегистрироваться на портале ПФУ можно или в отделении фонда офлайн, или в онлайне. Регистрация онлайн происходит или с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), или с помощью BankID и MobileID.

Так выглядят ведомости о страховом стаже / Фото: ПФУ

Для авторизации с ЭЦП нужно выполнить следующие шаги:

В форме "Вход" выбрать "По КЭП" или "По токену", ознакомиться со списком АЦСК, КЭП которых поддерживает веб-портал ПФУ. Если у Вас еще КЭП одного из требуемых видов, Вам необходимо обратиться в АЦСК и получить КЭП. После получения КЭП – выберите пункт главного меню "Вход" и выполните первый вход на портал "По КЭП".

Для авторизации с BankID и MobileID нужно выполнить такие шаги:

Выбрать на веб-портале авторизацию средствами Интегрированной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA). Выбрать авторизацию по BankID и MobileID на сайте интегрированной системы электронной идентификации и выполнить ее инструкции.

Напомним, введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Также в июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.