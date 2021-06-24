Українська
$ 27,27
32,6
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно

24 июня 2021 20:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Приложение работает независимо от "Дії", но поддерживает те же способы авторизации и идентификации пользователей

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) наряду с работой приложения госуслуг "Дія" запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Приложение позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.

Как зайти в личный кабинет

  • BankID и MobileID. Пройти идентификацию через украинские банки или крупнейших мобильных операторов можно в пункте "GovID" в меню входа.
  • ЭЦП. Этот пункт – для тех, у кого есть электронная цифровая подпись.
  • Логин-пароль. Пункт меню входа "Войти по логину" – для тех, кто зарегистрирован на портале электронных услуг. Нужно использовать логин и пароль именно с него.
Реклама

Что умеет приложение Пенсионного фонда

В приложении можно:

  • подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;
  • получить и загрузить электронные документы из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • посмотреть анкетные данные, информация о заработной плате, страховые взносы, страховой стаж из Реестра застрахованных лиц;
  • ознакомиться с электронной версией пенсионного дела, если вы пенсионер;
  • отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд.

Приложение Пенсионного фонда

Приложение Пенсионного фонда

Не пропусти!
Украина не последняя, а Италия просто взлетела: новые котировки на победителя Евро-2020
Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку
Реклама

В ПФУ уверяют, что приложение скачали уже более 200 тыс. пользователей. Магазин приложений Google Play отмечает, что приложение установлено "более 100 тыс. раз".

Напомним, украинцам в 2021 году еще трижды повысят пенсии. В итоге в целом за год произойдет шесть перерасчетов для разных категорий населения.

Также с 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Доллар пошел на взлет! Взлетит?
Доллар пошел на взлет! Взлетит?Финансы
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещаютЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в УкраинеЭкономика
Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 марта
Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 мартаЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять