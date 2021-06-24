Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно

Приложение работает независимо от "Дії", но поддерживает те же способы авторизации и идентификации пользователей

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) наряду с работой приложения госуслуг "Дія" запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Приложение позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.

Как зайти в личный кабинет

BankID и MobileID. Пройти идентификацию через украинские банки или крупнейших мобильных операторов можно в пункте "GovID" в меню входа.

ЭЦП. Этот пункт – для тех, у кого есть электронная цифровая подпись .

. Логин-пароль. Пункт меню входа "Войти по логину" – для тех, кто зарегистрирован на портале электронных услуг. Нужно использовать логин и пароль именно с него.

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Что умеет приложение Пенсионного фонда

В приложении можно:

подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;

получить и загрузить электронные документы из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

посмотреть анкетные данные, информация о заработной плате, страховые взносы, страховой стаж из Реестра застрахованных лиц;

ознакомиться с электронной версией пенсионного дела, если вы пенсионер;

отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд.

Приложение Пенсионного фонда

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В ПФУ уверяют, что приложение скачали уже более 200 тыс. пользователей. Магазин приложений Google Play отмечает, что приложение установлено "более 100 тыс. раз".

Напомним, украинцам в 2021 году еще трижды повысят пенсии. В итоге в целом за год произойдет шесть перерасчетов для разных категорий населения.

Также с 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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