Как украинцу снять наличку без комиссии в Германии – инструкция

Какие банкоматы позволяют снимать деньги без комиссии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банковская система Германии существенно отличается от украинской и главная ее проблема – привычные для украинцев карты Visa и Mastercard не пользуются популярностью и ими очень сложно даже расплатиться.

Сегодня рассказывают, как облегчить себе жизнь и снимать наличные деньги в Германии без комиссии.

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Первое, что нужно понять – абсолютно все немецкие банкоматы берут комиссию за обслуживание карт сторонних банков, тем более украинских. В таком случае комиссию снимают даже при проверке баланса.

Что делать?

Если вы планируете задержаться в этой стране, то единственным правильным выходом для того, чтобы не усложнять жизнь, является оформление карты в немецком банке.

Обязательно выберите тип карты Electronic cash (Girocard), ведь именно этот тип карт является наиболее распространенным и позволяет снимать без комиссии с большого количества банкоматов.

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В большинстве банков такой счет открывается бесплатно, а для оформления требуется стандартный пакет документов, но также переведенных на немецкий.

После этого вы сможете рассчитаться во всех торговых точках Германии, где принимают карты, а также снимать наличные без комиссии.

Снимаем наличные

Все германские банкоматы объединены в единую сеть, которая включает в себя несколько групп банков-партнеров, снятие наличных в которых не облагается комиссией.

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Самые подходящие сети:

Sparkasse;

Volks und Raiffeisenbanken;

Cash Group.

Однако помните, что все эти банкоматы принимают комиссию за каждый шаг, если вы решили совершить операцию посторонней картой.

Также, с помощью Electronic cash (Girocard) вы можете снять определенное количество наличных денег в супермаркетах, однако для этого нужно совершить покупки на определенную сумму.

Снятие наличных в Польше

Здесь все немного проще, поскольку платежные системы Visa и Mastercard достаточно распространены в этой стране.

Также во время войны сеть банкоматов Euronet сделала снятие наличных денег для украинцев абсолютно бесплатным – без комиссий.

Однако перед тем как снимать средства убедитесь, что комиссию за это не возьмет именно ваш банк.

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