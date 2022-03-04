Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция

Как пополнить счет на мобильном без интернета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мобильная связь – это очень важная составляющая нашего быта, особенно в условиях войны, ведь благодаря ему можно убедиться, что с родными и близкими все в порядке, помочь нуждающимся и узнать последние новости.

Редакция "Сегодня" собрала способы пополнения счета на мобильном, если у вас внезапно исчезнет доступ к интернету.

Реклама

Коды от оператора

Абоненты "Киевстара" могут воспользоваться банковской картой и пополнить счет. Чтобы привязать его к номеру телефона, необходимо позвонить на номер 899 или воспользоваться быстрым кодом *134#.

В обоих случаях необходимо указать номер карты, срок ее действия и CVV2-код. После этого пользователь получит 6-значный код активации от банка, который необходимо указать во время повторного вызова или ввода данной комбинации. Привязанная к телефону карта банка позволит пополнять без интернета счет как себе, так и другим пользователям.

Vodafone предлагает пользователям услугу перевода со счета одного клиента на другой счет. Для этого нужно отправить USSD-запрос по формуле: *150* номер телефона получателя* сумма перевода# и нажать клавишу вызова. После этого на номер отправителя придет сообщение с кодом подтверждения, который нужно отправить следующим образом: *150*код подтверждения перевода# и клавиша вызова.

Реклама

Выполнить перевод можно и с помощью сообщений. Для этого на номер 150 нужно отправить SMS с номером телефона получателя* сумма перевода и следовать инструкциям. Перевести можно от 1 до 500 гривен только среди абонентов Vodafone Подписка. Стоимость перевода составляет до 6% суммы.

Пользователи lifecell также могут перевести деньги на счет другого абонента с использованием специального кода и скетч-карты. Для этого нужно набрать комбинацию *111*1*код скетч-карты*номер абонента в формате 380X3XXXXXXX# и нажать кнопку вызова. Можно также позвонить по телефону 111 и следовать подсказкам.

Пополнение наличными

Пользователи могут вносить деньги на счет и через терминалы самообслуживания, банкоматы, в отделениях банков, почтовых отделениях, магазинах с техникой или продуктовых – эту услугу предоставляют продавцы. Продаются также скетч-карты на сумму от 100 гривен.

Реклама

Другие варианты

Абоненты "Киевстара" могут попросить родных или знакомых пополнить им счет. Для этого нужно набрать на клавиатуре мобильного команду *132*380YYХХХХХХХ#. В этой формуле через YY обозначаем код сети "Киевстар", а через ХХХХХХХХ – номер телефона абонента, которому вы хотите отправить запрос.

В экстренных случаях можно попросить ссуду от оператора. Например, "Экстра деньги" от "Киевстара" по коду *117#. На бонусный счет придется от 15 до 300 гривен, которые потом снимут с основного счета, когда его пополнят.

Чтобы заказать ссуду от lifecell, нужно набрать код *111*1212# и выбрать, это одноразовая ссуда, или на постоянной основе. Аналогичный заказ можно сделать через меню по коду *123# или в приложении "Мой lifecell".

Vodafone предлагает услугу "Деньги на заказ". Если на счете кончились деньги, на номер 5010 нужно отправить SMS с любым текстом. Далее на счет зачислят 20 гривен, которые можно использовать для звонков, сообщений или интернет в пределах Украины. После последующего пополнения счета деньги за услугу спишут с комиссией (до 23 гривен).

Раньше мы писали, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

В то же время Украина заблокировала мобильную связь с Россией.