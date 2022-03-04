Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету – інструкція

Як поповнити рахунок на мобільному без інтернету / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мобільний зв’язок– це дуже важлива складова нашого побуту, особливо в умовах війни, адже завдяки йому можна пересвідчитися, що з рідними та близькими усе гаразд, допомогти тим, хто цього потребує, та дізнатися останні новини.

Редакція "Сьогодні" зібрала способи поповнення рахунку на мобільному, якщо у вас раптово зникне доступ до інтернету.

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Коди від оператора

Абоненти "Київстару" можуть скористатися банківською карткою та поповнити рахунок. Щоб прив’язати її до номера телефону, потрібно зателефонувати на номер 899 або скористатися швидким кодом *134#.

У обох випадках потрібно буде вказати номер картки, термін її дії та CVV2-код. Після цього користувач отримає 6-значний код активації від банку, який потрібно вказати під час повторного дзвінка чи введення згаданої комбінації. Прив’язана до телефону картка банку дозволить поповнювати без інтернету рахунок як собі, так і іншим користувачам.

Vodafone пропонує користувачам послугу переказу з рахунку одного клієнта на рахунок іншого. Для цього потрібно надіслати USSD-запит за формулою: *150*номер телефону отримувача*сума переказу# і натиснути клавішу виклику. Після цього на номер відправника прийде повідомлення з кодом підтвердження, який ще раз потрібно відправити у такий спосіб: *150*код підтвердження переказу# та клавіша виклику.

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Здійснити переказ можна й за допомогою повідомлень. Для цього на номер 150 потрібно відправити SMS із номером телефону отримувача*сума переказу та виконати подальші інструкції. Переказати можна від 1 до 500 гривень лише серед абонентів Vodafone Передплата. Вартість переказу становить до 6% від суми.

Користувачі lifecell також можуть переказати гроші на рахунок іншого абонента з використанням спеціального коду та скетч-картки. Для цього потрібно набрати комбінацію *111*1*код скетч-карти*номер абонента в форматі 380X3XXXXXXX# та натиснути кнопку виклику. Можна також зателефонувати на номер 111 і виконувати підказки.

Поповнення готівкою

Користувачі можуть вносити гроші на рахунок і через термінали самообслуговування, банкомати, у відділеннях банків, поштових відділеннях, магазинах з технікою чи продуктових – цю послугу надають продавці. Продаються також скретч-картки на суму від 100 гривень.

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Інші варіанти

Абоненти "Київстару" можуть попросити рідних чи знайомих поповнити їм рахунок. Для цього потрібно набрати на клавіатурі мобільного команду *132*380YYХХХХХХХ #. У цій "формулі" через "YY" позначаємо код мережі "Київстар", а через "ХХХХХХХ" – номер телефону абонента, якому ви хочете відправити запит.

В екстерних випадках можна попросити позику від оператора. Наприклад, "Екстра гроші" від "Київстару" за кодом *117#. На бонусний рахунок прийде від 15 до 300 гривень, які потім знімуть з основного рахунку, коли його поповнять.

Щоб замовити позику від lifecell, потрібно набрати код *111*1212# та вибрати, чи це одноразова позика, чи на постійній основі. Аналогічне замовлення можна зробити через меню за кодом *123# або в застосунку "Мій lifecell".

Vodafone пропонує послугу "Гроші на замовлення". Якщо на рахунку скінчилися гроші, на номер 5010 потрібно відправити SMS із будь-яким текстом. Далі на рахунок зарахують 20 гривень, які можна використати для дзвінків, повідомлень чи інтернету в межах України. Після наступного поповнення рахунку, гроші за послугу спишуть з комісією (до 23 гривень).

Раніше ми писали, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

Водночас Україна заблокувала мобільний зв'язок із Росією.