Как пополнить карту Monobank в Польше — инструкция

Пополнить банковскую карту можно разными удобными способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала войны многие украинцы выехали на территорию Польши. Так что достаточно актуальным вопросом для многих остается пополнение карты украинского банка именно в этой стране, в том числе и Monobank.
"Сегодня" расскажет вам, как это возможно сделать.
Как сообщили в Monobank, сделать это можно двумя способами:
- без открытия счета в польском банке;
- с помощью открытого счета в одном из польских банков.
Способ №1
Для того чтобы пополнить карту без открытия счета в польском банке, можно воспользоваться следующими платежными системами: Western Union, MoneyGram и Ria. Основными партнерами украинского банка являются PKO BANK и POCZTA POLSKA. Зачисление возможно в валюте по номеру перевода в приложении Monobank, для этого вам нужно:
- нажать меню "Пополнить карту";
- выбрать одну из трех вышеперечисленных систем и действовать по дальнейшей инструкции, вписав номер перевода, страну и сумму.
Отправка денег будет происходить в злотых, получение – по выбору: гривня, доллар или евро. Обычно можно отправить до 2-3 тыс. долларов одним платежом.
Комиссия составляет от 9 злотых (от 66 грн ориентировочно), все зависит от суммы перевода.
Способ №2
Если у вас есть счет в польских банках РКО, Pekao, ING, Santander или Millenium, то имея загранпаспорт и местный налоговый номер (PESEL), вы можете отправить деньги на карту украинского банка с помощью SWIFT- или SEPA-перевода. Валюта отправки – злотый, доллар или евро.
Тарифы за услуги следующие:
- SWIFT-перевод: временно без комиссии, но могут взимать банки-посредники;
- SEPA-перевод: от 1 евро, все зависит от суммы отправки.
Чтобы найти реквизиты вашей карты, перейдите в приложении Monobank в меню "Пополнить свою карту", нажмите SWIFT- или SEPA-перевод. Заметим, что последний используется для платежей только в евро. Для остальных валют используйте SWIFT.
Зачисление происходит в течение 1-2 дней.
Банкопад украинских учреждений
В Ассоциации украинских банков (АУБ) заявили о том, что под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.
А причиной возможного банкопада там считают рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%.
В список таких попали:
- РВС Банк (RwS bank);
- КИБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Сич;
- Индустриалбанк;
- Кристаллбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- "Украинский капитал";
- Радабанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Мотор-банк;
- Укрбудинвестбанк;
- АП Банк (Агропросперис Банк);
- Таскомбанк.
Раньше мы писали, какую важную функцию добавил Ощадбанк, а также рассказывали, как выгодно перевести средства за границу с помощью PrivatMoney.