Как пополнить карту Monobank в Польше — инструкция

Пополнить банковскую карту можно разными удобными способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны многие украинцы выехали на территорию Польши. Так что достаточно актуальным вопросом для многих остается пополнение карты украинского банка именно в этой стране, в том числе и Monobank.

"Сегодня" расскажет вам, как это возможно сделать.

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Как сообщили в Monobank, сделать это можно двумя способами:

без открытия счета в польском банке;

с помощью открытого счета в одном из польских банков.

Способ №1

Для того чтобы пополнить карту без открытия счета в польском банке, можно воспользоваться следующими платежными системами: Western Union, MoneyGram и Ria. Основными партнерами украинского банка являются PKO BANK и POCZTA POLSKA. Зачисление возможно в валюте по номеру перевода в приложении Monobank, для этого вам нужно:

нажать меню "Пополнить карту";

выбрать одну из трех вышеперечисленных систем и действовать по дальнейшей инструкции, вписав номер перевода, страну и сумму.

Отправка денег будет происходить в злотых, получение – по выбору: гривня, доллар или евро. Обычно можно отправить до 2-3 тыс. долларов одним платежом.

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Комиссия составляет от 9 злотых (от 66 грн ориентировочно), все зависит от суммы перевода.

Способ №2

Если у вас есть счет в польских банках РКО, Pekao, ING, Santander или Millenium, то имея загранпаспорт и местный налоговый номер (PESEL), вы можете отправить деньги на карту украинского банка с помощью SWIFT- или SEPA-перевода. Валюта отправки – злотый, доллар или евро.

Тарифы за услуги следующие:

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SWIFT-перевод: временно без комиссии, но могут взимать банки-посредники;

SEPA-перевод: от 1 евро, все зависит от суммы отправки.

Чтобы найти реквизиты вашей карты, перейдите в приложении Monobank в меню "Пополнить свою карту", нажмите SWIFT- или SEPA-перевод. Заметим, что последний используется для платежей только в евро. Для остальных валют используйте SWIFT.

Зачисление происходит в течение 1-2 дней.

Банкопад украинских учреждений

В Ассоциации украинских банков (АУБ) заявили о том, что под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.

А причиной возможного банкопада там считают рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%.

В список таких попали:

РВС Банк (RwS bank);

КИБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Сич;

Индустриалбанк;

Кристаллбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Украинский капитал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Мотор-банк;

Укрбудинвестбанк;

АП Банк (Агропросперис Банк);

Таскомбанк.

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