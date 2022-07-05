Как получить денежную помощь на похороны: куда и с чем обращаться

Как получить помощь на похорон / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня
В Украине люди могут получить финансовую помощь на похороны умершего лица. Она может быть разной для разных лиц.
В Пенсионном фонде рассказали, с чем и куда нужно обращаться за получением выплат для похорона пенсионеров.
Какие документы нужны и сколько можно получить
Чтобы оформить помощь, следует обратиться в любое отделение Пенсионного фонда. Туда нужно подать следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление о выплате пособия на погребение;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на похороны или справку о смерти пенсионера.
"Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или ином документе, легализованном в соответствии с законодательством", – объяснили в ПФУ.
При этом в законодательстве нет ограничений по сроку подачи заявления на получение пособия.
Выплаты осуществляют лицам, которые похоронили пенсионера. Размер выплаты – двухмесячная пенсия умершего.
"Если умершее лицо было "военным" пенсионером, то лицу, совершившему погребение, выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц", – говорится в сообщении.
В то же время важно, что финансовую помощь на погребение не дают в том случае, когда похорон пенсионера произведен за счет государства.
Сколько стоит похоронить человека в Украине
Ранее "Сегодня" рассказывали, что в разных городах цены на ритуальные услуги разнятся. Например, в Киеве и окрестных населенных пунктах цена за похороны одного человека стартует от 5 тыс. грн.
Агентства ритуальных услуг обычно сразу предлагают так называемые пакеты, то есть наборы услуг, отличающиеся в зависимости от количества и качества. Подробно о них, а также до каких максимальных цен доходят ритуальные услуги в других городах, читайте в нашем разборе.
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