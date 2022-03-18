Как перевезти автомобиль в другой город и сколько это стоит – разъяснение от "Укрзализныци"

Как по железной дороге перевезти автомобиль / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые временно выезжают из Украины за рубеж или перемещаются в западные области страны из-за боевых действий, чаще всего это делают, пользуясь железной дорогой. Есть и те, кто едет на собственном автомобиле. Однако есть еще одна возможность – перевезти авто по железной дороге.

Как это сделать, рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

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Автомобилевозы

Вагон-автомобилевоз – это металлический вагон, в котором предусмотрены специальные крепежные средства автомобиля, а также система охраны. В один вагон обычно вмещается 8 автомобилей. Его сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует погрузку/выгрузку и присматривает за автомобилем во время поездки.

Таким образом, водители могут заказать место в вагоне и переместить свой автомобиль в нужный город.

Сейчас сделать это можно по нескольким маршрутам. Специальные вагоны курсируют из Киева, Харькова и Днепра в направлении Львова.

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Как заказать услугу и сколько это стоит

Заказать автомобилевоз можно каждый день в составе пассажирских поездов.

Оформить заказ можно в кассе вокзала города, где эта услуга доступна. В то же время для харьковчан возможно оформление во Львове с получением автомобиля по предъявлению квитанции.

Стоит такая услуга от 1200 до 1700 грн за тонну веса автомобиля.

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Также "Укрзализныця" имеет круглосуточную горячую линию по номеру 0 800 503 111, где можно узнать любые детали о таком способе перевозки авто.

Эвакуационные рейсы "Укрзализныци" 18 марта

Ранее "Сегодня" писали, что эвакуационные рейсы по железной дороге 18 марта отправляются из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога, Запорожья и Одессы. Выехать также можно в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Подробно о графиках и городах, в которые можно добраться по железной дороге, мы писали в этом материале.

Также мы рассказывали, что украинцам следует знать о правилах дорожного движения в Польше, а также о том, что украинским гражданам теперь легче обменять гривню на злотый.