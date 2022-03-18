Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": куда можно выехать 18 марта

До 27 марта "Укрзалізниця" ввела стабильный график курсирование поездов. Каждый день в компании назначают дополнительные эвакуационные рейсы, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.
Прессслужба компании уже опубликовала график на 18 марта.
Итак, график на пятницу такой:
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Киев, Дарницкий вокзал:
- 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
- 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
- 17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
- 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Международные эвакуационные рейсы
Также из Украины поездом можно добраться до польских, словацких, венгерских и румынских городов.
На 18 марта график поездов в Польшу такой:
- 0:40 – №7603/7604 Львов – Пшемысль;
- 3:00 – №7621 Львов – Госграница;
- 7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль;
- 8:52 – №7607 Львов – Госграница;
- 12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;
- 14:00 – №7623 Львов – Госграница;
- 15:40 – №7611/7612 Львов – Пшемысль;
- 17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;
- 19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм.
Рейсы в Словакию:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).
Рейсы в Венгрию:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (рейс регулярный, стоимость составляет 102 грн в зависимости от курса евро);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.
В Румынию поезд отправляется в 23:23 по следующему курсу: Одесса – Измаил – Тульча.
Важно для пассажиров
В эвакуационных поездах по Украине проезд бесплатный, но если вы едете в обратном направлении, то придется заплатить. Платный также проезд в направлении Венгрии.
С собой в вагон можно взять животных. На время войны в "Укрзализныце" упростили правила перевозки домашних питомцев. Достаточно, чтобы на них были документы, а сами животные были в переноске или наморднике и привиты от бешенства.