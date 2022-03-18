Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": куда можно выехать 18 марта

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 08:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, в какие города Украины и за границу можно доехать поездом
Рейсы "Укрзализныци" на 18 марта
Рейсы "Укрзализныци" на 18 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

До 27 марта "Укрзалізниця" ввела стабильный график курсирование поездов. Каждый день в компании назначают дополнительные эвакуационные рейсы, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

Прессслужба компании уже опубликовала график на 18 марта.

Реклама

Итак, график на пятницу такой:

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
  • 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

Реклама
  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

  • 17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
  • 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

Реклама
  • 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

  • 10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Международные эвакуационные рейсы

Также из Украины поездом можно добраться до польских, словацких, венгерских и румынских городов.

На 18 марта график поездов в Польшу такой:

  • 0:40 – №7603/7604 Львов – Пшемысль;
  • 3:00 – №7621 Львов – Госграница;
  • 7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль;
  • 8:52 – №7607 Львов – Госграница;
  • 12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;
  • 14:00 – №7623 Львов – Госграница;
  • 15:40 – №7611/7612 Львов – Пшемысль;
  • 17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;
  • 19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм.

Рейсы в Словакию:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Рейсы в Венгрию:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (рейс регулярный, стоимость составляет 102 грн в зависимости от курса евро);
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.

В Румынию поезд отправляется в 23:23 по следующему курсу: Одесса – Измаил – Тульча.

Важно для пассажиров

В эвакуационных поездах по Украине проезд бесплатный, но если вы едете в обратном направлении, то придется заплатить. Платный также проезд в направлении Венгрии.

С собой в вагон можно взять животных. На время войны в "Укрзализныце" упростили правила перевозки домашних питомцев. Достаточно, чтобы на них были документы, а сами животные были в переноске или наморднике и привиты от бешенства.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Паника проходит? Что сейчас происходит с ценами на зерно на мировых рынках София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь В ходу рупии и рубли: Индия, несмотря на санкции, планирует покупать энергоносители и товары из России Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40780.71

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2800.15

Litecoin (LTC)

109.55

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять