Как оформить пособие по безработице даже в оккупации – инструкция

Оформить выплаты по безработице можно несколькими способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Часть украинцев во время войны потеряла работу. Некоторые смогли вернуться на свои предыдущие или новые места, а у многих возникла проблема безработицы.

В специализированном проекте Financial Literacy Ukraine рассказали, как подать заявку на получение финансовой помощи по безработице, если вы находитесь на территории боевых действий или на временно оккупированной территории.

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Как подать заявку

Вариантов есть три. Первый – оформить помощь через "Дію". Для этого нужно сделать следующие шаги:

авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;

заполнить заявку;

подать ее онлайн в удобный вам центр занятости;

ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплат (если нет социального счета, упустить этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центру занятости, куда подали заявление);

скачать необходимые документы;

проверить данные и подписать их электронной подписью.

Второй вариант – подать заявку в Государственный центр занятости. Сделать это можно онлайн через Google форму.

Третий – написать заявление вручную. После этого ее нужно сфотографировать и отправить в Государственный центр занятости по адресу inbox@es.dcz.gov.ua. Образец такого заявления есть на сайте ГЦЗ.

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Если человек находится на безопасной территории, то подать заявку он может через "Дію" по такому же алгоритму или обратиться в центр занятости.

Кто может получить пособие по безработице и какие суммы

Следовательно, рассчитывать на выплаты могут несколько категорий лиц.

1. Лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, не имеющие работы и доходов и способные работать.

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2. Лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по инвалидности или социальную помощь.

3. Лица, младше 16-летнего возраста, которых уволили в связи с изменениями в организации производства и труда.

В то же время, на срок действия военного положения и 180 дней после его отмены ввели некоторые упрощения. В частности, получить статус безработного могут внутренне перемещенные лица, не имеющие документов. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице в этом случае есть информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

Не только наемные работники, но и ФЛП могут получить финансовую помощь, если они лишились части зарплаты или дохода. А вот теряют возможность получить деньги люди, которые оформили статус безработного и уехали за границу и находятся там более 30 дней.

Также на выплаты могут рассчитывать люди, формально не разорвавшие трудовые договоры с работодателями, но все же не работающие.

Максимальный размер пособия по безработице теперь составит полторы минимальной зарплаты, т.е. 9750 грн. Минимальный размер зависит от нескольких факторов и не может быть меньше 650 грн или 1800 грн. В общей сложности сумму выплат назначают в зависимости от страхового стажа и размера зарплаты, которую человек получал раньше.

Кроме того, специалисты предупреждают о мошенниках.

"Проверяйте начисление денег в приложении банка, где открыт ваш социальный счет. Чтобы не попасть на крючок мошенников, не переходите по ссылкам в SMS. Мошенники могут рассылать SMS-сообщения о начислении средств на счета, содержащие фишинговые ссылки", – говорится в сообщении.

Как украинцев могут оставить без работы во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во время военного положения работодатели могут объявить простой или остановить силу трудовых договоров.

Простой означает, что работа остановилась, потому что для нее нет организационных или технических условий. Причиной для простоя может быть что угодно. Решение о его внедрении воспринимает собственник компании.

А вот приостановление трудового договора означает, что работодатель временно не обеспечивает работника работой, а работник, в свою очередь, временно не выполняет работу по заключенному трудовому договору из-за военной агрессии. В этом случае обе стороны могут инициировать такую процедуру.

Мы подробно объяснили, какая важная разница между обеими процедурами, и как это влияет на зарплату рабочих.

"Сегодня" также рассказывали, почему работать нужно только официально, и где и сколько зарабатывают украинки без опыта и знания языка в Польше.