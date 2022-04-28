Как экономить на мобильной связи – 3 способа

Какие есть способы сэкономить на связи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине мобильные операторы сделали бесплатными некоторые свои услуги. Однако тарифы не снизились, и после определенного периода льгот платить за связь нужно.

"Сегодня" рассказывает, как сэкономить на мобильной связи и не переплачивать за ненужные вам услуги.

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Подключайте пакеты с необходимыми услугами

У операторов цены стартуют от 70-80 грн и доходят до 1 500 грн в месяц. Разница в том, какие услуги предоставляются и в каких объемах.

К примеру, можно выбрать тариф за 70 грн, в котором будет 5 ГБ интернета и 250 мин. на звонки всех операторов. Уже с тарифом за 200 грн вам будет доступно 20 ГБ интернета, безлимит на звонки в сети, 250 мин. на других операторов и 250 SMS.

Если вы не пользуетесь интернетом активно или не отправляете SMS, то и нет нужды в том, чтобы за это платить. Даже если с 20 ГБ вы используете всего 15 ГБ, то за остальные 5 ГБ все равно придется заплатить. То же самое и с остальными услугами.

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Экономьте на SMS

К примеру, у одного из операторов есть пакет за 600 грн, в который входят безлимит на интернет и звонки, 1 000 мин. на другие сети, 1 000 SMS по Украине. Однако безлимит на звонки и интернет можно получить в тарифе за 260 грн, а количество SMS будет значительно меньше.

Вместо них можно пользоваться мессенджерами. Кроме того, некоторые операторы не тарифицируют пользование популярными приложениями. Поэтому таким способом обмениваться сообщениями выгодно не только когда у вас есть доступ к безлимитному интернету.

Не переплачивайте за интернет

Все пакеты услуг подразумевают гигабайты интернета. Чем дороже пакет, тем и больше гигабайтов. Как мы уже говорили, даже если вы их не используете, придется заплатить все равно. Поэтому следует выбирать те варианты, которые наиболее подходят вашим потребностям.

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Кроме того, многие заведения дают доступ к своим WiFi, и им можно свободно пользоваться. Так можно подключать более дешевые тарифные планы, использовать меньшее количество гигабайтов, и не платить за избыточные.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

"Сегодня" также объясняли, что такое национальный роуминг, и писали о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.