К коровам за молоком: сколько стоит "кормилица" в военное время

Сколько стоят молочные коровы в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Айширская, голландская, голштинская или джерсийская — породы молочных коров бывают разные, как и характеристики и цены каждой из них.
"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит приобрести корову с целью получения молока, и как правильно выбрать нужную вам породу.
Для более подробной картины мы решили промониторить цены до и вовремя войнына разные породы именно молочных коров. Вспомогательным инструментом в этом стали объявления о продаже животных на сайте OLX.
Для начала ориентируем, что такое молочные коровы, и какие виды их существуют. Заметим, что такие животные покупаются именно с целью получения молока. По меньшей мере, их существует 8+ видов (дающие найбольше всего молока):
- джерсейская;
- голштинская;
- ярославская;
- айрширская;
- голландский;
- красная датская;
- тагильская;
- англерская.
Именно от породы и зависит в основном ценовая политика, а также от наличия соответствующей документации и возможности доставки в регион покупателя.
Сколько стоят коровы в военное время?
В целом цены на молочные коровы колеблются в пределах 15-30 тыс. грн. Это зависит от вышеупомянутых характеристик, а также от срочности. Подразумевается, что после начала войны у многих украинцев-владельцев коров возникла необходимость переезда, а с этим, соответственно, и продажи хозяйства. Поэтому, учитывая этот показатель, цена может быть ниже рыночной.
Коровы айрширской и англерской пород стоят несколько дороже. В одном из таких объявлений приобрести животное предлагают за более чем 40 тыс. грн.
Что было с ценами до войны?
Чтобы проследить динамику цен в течение 2021-2022 годов, мы промониторили цены 6-8 месячной давности. Например, осенью 2021 года молочную молодую корову, которая имела четырех телят, продавали за 18 тыс. грн, еще в одном объявлении (опубликованном владельцем животного еще 8 месяцев назад) речь идет о молочной корове, которая "дает 20 литров молока в день", по цене 16 тысяч гривен.
В предвоенные времена (февраль 2022) украинцы продавали молочные коровы по цене до 30 тыс. грн, фактически, как и сейчас. Именно такая сумма за коровы молочных пород в объявлениях встречается чаще всего. В общем, цены как в довоенное время, так и сейчас зависят от срочности продаж, качества молока и его количества (показатель за день), возраста коровы и ее породы.
Как правильно выбрать корову?
До выбора молочной коровы нужно подходить с особой внимательностью. Важно не только наличие необходимой документации, но и осмотр животного. При выборе молочной породы следует учесть свойственные каждой разновидности особенности. Пять основных шагов при выборе коровы:
- Документы. В первую очередь посмотрите документы коровы. В ветеринарном паспорте должны быть отметки о возрасте, породе, датах и результатах проведенных исследований на лейкоз, туберкулез, бруцеллез, мастит.
- Общее состояние. Лучше иметь заключение ветеринара, но вы и сами можете провести предварительную оценку внешнего вида коровы. Животное должно выглядеть здоровым, спокойным, не нервничать при поглаживании, двигаться свободно и не хромать при ходьбе.
- Вымя. Оно должно быть большим, ванновидной или чашевидной формы с одинаковыми симметричными частицами. Кожа чистая, без ран и папиллом. Желательно смотреть на него перед дойкой, чтобы оценить размеры.
- Жирность молока. Визуально жирность молока можно определить, взглянув на отстоянные сливки. Для этого в стакан наливают 10 см молока и оставляют на 8-10 часов, после чего измеряют толщину слоя сливок: 1 см говорит о 10% жирности, а 1 мм – это 1%.
Раньше мы рассказывали, почему нынешние цены на газ можно считать космическими, а также писали, смогут ли аграрии провести посевную во время военных действий в Украине.