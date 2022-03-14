До корів по молоко: скільки коштує "годувальниця" у воєнний час

Скільки коштують молочні корови в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Айширська, голландська, голштинська чи джерсійська, — породи молочних корів бувають різні, як і характеристики та ціни кожної з них.
"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує придбати корову з метою отримання молока, та як правильно обрати потрібну вам породу.
Для більш детальної картини ми вирішили промоніторити ціни до війни та у воєнний період на різні породи саме молочних корів. Допоміжним інструментом в цьому стали оголошення про продаж тварин на сайті OLX.
Для початку зорієнтуємо, що таке молочні корови та які види їх існують. Зауважимо, що такі тварини купуються саме з метою отримання молока. Щонайменше їх існує 8+ видів (ті, що дають найбільше молока):
- джерсейська;
- голштинська;
- ярославська;
- айширська;
- голландська;
- червона датська;
- тагільська;
- ангельнська.
Саме від породи і залежить, в основному, цінова політика, а також від наявності відповідної документації і можливості доставки в регіон покупця.
Скільки коштують корови зараз?
Загалом, ціни на молочні корови коливаються в межах 15-30 тис. грн. Це залежить від вищезгаданих нами характеристик, а також від терміновості. Мається на увазі, що після початку війни в багатьох українців-власників корів виникла необхідність переїзду, а з цим, відповідно, і продажу господарства. Тож, зважаючи на цей показник, ціна може бути нижче ринкової.
Корови жайширської і ангельнської порід коштують дещо дорожче. В одному з таких оголошень придбати тварину пропонують за понад 40 тис. грн.
Що було з цінами до війни?
Щоб простежити динаміку цін протягом 2021-2022 років ми промоніторили ціни 6-8 місячної давності. Наприклад, восени 2021 року молочну молоду корову, яка мала чотирьох телят, продавали за 18 тис. грн, ще в одному оголошенні (опублікованим власником тварини ще 8 місяців тому) йдеться про молочну корову, що "дає 20 літрів молока в день", ціною в 16 тис. грн.
У передвоєнні часи (лютий 2022 року) українці продавали молочні корови за ціною до 30 тис. грн, фактично, як і зараз. Саме така сума за корови молочних порід в оголошеннях трапляється найчастіше. Загалом, ціни як в довоєнні часи, так і зараз залежать від терміновості продажу, якості молока та його кількості (показник за день), віку корови та її породи.
Як правильно вибрати корову?
До вибору молочної корови потрібно підходити з особливою уважністю. Важливо не тільки наявність необхідної документації, а й огляд тварини, яке треба оцінювати за багатьма критеріями. При виборі молочної породи слід врахувати властиві кожному різновиду особливості. Чотири основні кроки при виборі корови:
- Документи. Насамперед подивіться документи корови . У ветеринарному паспорті мають бути позначки про вік, породу, дати та результати проведених досліджень на лейкоз, туберкульоз, бруцельоз, мастит.
- Загальний стан. Краще мати висновок ветеринара, але ви й самі можете провести попередню оцінку зовнішнього вигляду корови. Тварина має виглядати здоровою, спокійною, не нервувати при погладжуванні, рухатися вільно і не шкутильгати при ходьбі.
- Вимʼя. Воно має бути великим, ванноподібної або чашоподібної форми з однаковими симетричними частками. Шкіра – чиста, без ран та папілом. Бажано дивитися на нього перед доїнням, щоб оцінити розміри.
- Жирність молока. Візуально жирність молока можна визначити, поглянувши на відстояні вершки . Для цього в склянку наливають 10 см молока та залишають на 8-10 годин, після чого вимірюють товщину шару вершків. 1 см говорить про 10% жирності, а 1 мм – це 1%.
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