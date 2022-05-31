Изобилие или дефицит? Хватит ли украинцам продуктов в этом году

Украинцам хватит продуктов в этом году / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине не будет дефицита продуктов первой необходимости, а цены на каменную соль упадут до 25-30 гривен за килограмм.

Об этом заявил экономист Алексей Дорошенко в ходе национального телемарафона.

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По его словам, несмотря на все, нас ожидает неплохой урожай в этом году, которого хватит даже на экспорт.

"Сейчас тот случай, когда как раз эти продукты, так называемые, социальные, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, они в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз чрезмерного количества и вообще регулировало, следило за запасами", – заявил Дорошенко.

Эксперт предостерегал украинцев от накопления запасов соли, которую они выхватывают в магазинах по безумным ценам, поскольку множество компаний уже заказали ее за границей.

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"Могу сказать, что многие компании уже законтрактовали соль за границей по цене, которая существенно снизит ее стоимость в магазинах. Золотая цена каменной соли в магазинах будет 25, ну максимум 30 гривен. Если мы говорим о морской соль – до 40 гривен. Поэтому не делайте запасы и не покупайте это по такой большой стоимости, которую вы иногда видите", – добавил экономист.

Что ждет мир в июле

Российско-украинская война вредит не только нам, но и всему миру. Уже в июле люди в разных странах почувствуют незаурядное рост цен на продовольствие , в частности, и зерно.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в стране находятся 22 млн тонн зерна которые мы не можем направить туда, где они необходимы.

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Во многих странах заканчиваются прошлогодние запасы, и если не приедут новые поставки, это может привести к нищете в бедных слоях населения , а также того, что средний класс потеряет значительную часть своих средств и сбережений.

"Сегодня" ранее писали, с какими продуктами могут быть проблемы из-за оккупации Херсонской и Запорожской областей и показывали лучшие мемы о дефиците соли из интернета.