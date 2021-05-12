Изменения в Налоговом кодексе и пенсии по "Укрпочте" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Кабмин решил, где взять 60 млрд налогов, а пенсионеры в отдаленных селах могут не бояться, что останутся без денег

После долгих выходных страна постепенно входит в рабочий ритм – правительство придумало, как пополнить бюджет на 60 млрд грн, и договорилось с "Укрпочтой" о продлении сотрудничества по доставке пенсий.

Подорожание бензина

Во вторую неделю мая цены на бензин в Украине продолжили рост. Розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и ДТ в пределах 10-50 коп./л, и стоимость топлива не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек. Как объяснили "Сегодня" эксперты, это связано и с глобальным подорожанием нефти, и с внутренними особенностями украинского рынка – вышел срок "джентльменских договоренностей" правительства и продавцов топлива.

Пенсии по "Укрпочте"

Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после выездного заседания Кабинета министров сообщил, что несмотря на то что пенсии и социальную помощь в Украине с сентября 2021 года будут платить только на банковские карты, в некоторых регионах "Укрпочта" продолжит приносить деньги домой. Речь о местах, где "по объективным причинам" нельзя перевести пенсионеров на получение выплат через карточки – в населенных пунктах, где густота населения не позволяет иметь банковское отделение или банкомат.

Изменения в Налоговом кодексе

Кабмин намерен внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить поступления в бюджет на 60 млрд грн. Изменения не затронут ФОПов или вообще малый и средний бизнес. При этом будут изменены:

ставки отдельных налогов (плата за использование воды и лесов или экологический налог);

рентные платежи по добыче полезных ископаемых;

администрирование налогового долга.

Кроме того, будут продолжаться противодействие "скруткам" и борьба с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции.

Реклама

Минус 33 маршрута от SkyUp Airlines

Украинский лоукостер SkyUp Airlines счел неперспективными и отказался от полетов по 33 маршрутам. Закрыты авиарейсы из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова в направлении Попрада, Братиславы, Берлина, Нюрнберга, Ганновера, Меммингена, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Мюнхена, Афин, Ларнаки, Стокгольма, Амстердама, Копенгагена, Варшавы, Гданьска, Аммана, Любляны, Брно, Остравы, Праги и Тель-Авива.

По словам экспертов, это дает перевозчику возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие, более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Сокращение капитальных инвестиций

Госстат сообщил о резком падении капитальных инвестиций в экономику Украины. В 2020 году по сравнению с 2019-м они сократились на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

Самое большое падение инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 33,12% (до 2,77 млрд грн), временного размещения и организации питания – на 31,11% (до 1,95 млрд грн), транспорта, почтовой и курьерской службы – на 20,34% (до 34,88 млрд грн).

Также напомним, что 11 мая сайт "Сегодня" сообщал, что рост цен замедлился, а доллар застыл ниже психологической черты.