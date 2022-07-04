Из-за оккупации урожаи в Украине уменьшатся – хватит ли нам продуктов

Что будет с фруктами и овощами в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В оккупированных Россией украинских городах люди не имеют возможности рассчитываться за продукты, фермеры не могут засевать свои площади, а готовый урожай россияне воруют. Из-за этого есть опасения, что в Украине возникнет дефицит фруктов и овощей.

Что будет с продуктами в этом году, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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Некоторые области увеличили площади посадок

Как отмечают в ведомстве, в 2022 году в условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией дефицита овощей и фруктов не ожидается. И для этого есть несколько предпосылок.

"В этом году в Херсонской области под овощными культурами было засеяно 40 тыс. га земли, что составляет около 15% к урожаю овощей по Украине. За счет 5 областей Центральной Украины, которые также являются крупнейшими производителями овощей, где производство этих продуктов превышает 2-3 раза по сравнению с другими не оккупированными областями, в сумме дадут урожай на уровне 34,22% к сбору по Украине", – отметили в Минагрополитике.

Кроме того, в некоторых областях увеличили площади, засаженные продуктами "борщового набора". Таким образом, перекроется недостаток из-за оккупированных областей.

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Что касается плодово-ягодных культур, то у Украины всегда было их перепроизводство.

"Поэтому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, являющиеся крупнейшими производителями плодов и ягод, вполне смогут обеспечить потребности граждан нашей страны", – говорится в сообщении.

Сложной ситуация будет только с арбузами. Их не хватит из-за оккупации Херсонской области, но частично недостаток будут перекрывать урожаем Центральной и частично Южной Украины. При этом, низких цен на арбузы ждать не стоит.

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Поэтому наличие и цены фруктов и овощей на полках будут зависеть преимущественно от логистики и стоимости топлива. Остальные проблемы будут решены.

"Через временную оккупацию южных территорий украинцы действительно могут ощутить ограниченное предложение ранних овощей и фруктов, но не надолго, по мере созревания этих культур в Центральной, Западной, Северной Украине и от украинских тепличных хозяйств, с задержкой две-три недели, этот вопрос будет решен", – заметил Игорь Виштак, директор департамента аграрного развития Минагрополитики.

Чего ждать от цен на овощи в июле

Ранее "Сегодня" писали, что украинская продовольственная корзина выросла в цене на 30-35%. Больше всего подорожали овощи и ягоды.

В то же время, в конце июня стоимость продуктов почти не растет, и уже в начале июля можно ожидать удешевления овощей. В первую очередь потому, что созреет молодой урожай в Киевской, Житомирской, Полтавской областях. Эксперт рассказал, что уже в июле украинцам следует надеяться на стабилизацию ситуации.

Мы также рассказывали, что в июне произошло ценами на популярные овощи, и объясняли, что такое инфляция и как она влияет на наши затраты.