Из НБУ ушел очередной глава департамента

В Нацбанке сообщили, что Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования

Денис Новиков 13 лет проработал в Нацбанке / коллаж "Сегодня"

Национальный банк Украины, из которого месяц назад начали массово увольняться сотрудники, лишился очередного руководящего работника. 20 июля работу завершил директор Департамента выездных проверок Денис Новиков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Там уточнили, что Новиков увольняется по согласованию сторон.

Исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок пока возложили на замдиректора департамента – начальника первого управления проверок банков и финансовых групп Андрея Казака.

Также в Нацбанке сообщили, что Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования.

"Такое изменение в структуре Национального банка направлена ​​на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществления эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Нацбанка", – говорится в заявлении.

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Денис Новиков в общей сложности проработал в Нацбанке 13 лет: с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора, а с февраля 2018-го возглавлял Департамент выездных проверок.

Напомним, в конце июня из Национального банка Украины решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования – они заявили, что НБУ далеко отошел от стандартов, что чревато откатом реформ в банковской сфере.

Через пару дней о своем решении завершить работу в НБУ заявил и директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

В то же время позже команда руководителей Департамента лицензирования, которая решила уволиться из НБУ, попросила о переносе даты увольнения.