Искусственный курс рубля в РФ: сколько на самом деле стоит доллар в стране-агрессоре

Доллар в России держится искусственно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из крупнейших мировых банков Wells Fargo назвал реальную стоимость доллара в России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Итак, по данным Wells Fargo, доллар в России реально стоит 180 рублей, а нынешний курс – это результат искусственного сдерживания валюты Центробанком.

ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 73,51 рубля, в то время как настоящий показатель более чем в три раза выше.

В результате, искусственная регуляция привела к катастрофической нехватке валюты в России и гражданам невозможно свободно купить доллары или евро.

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"Текущие сильные позиции валюты имеют во многом рукотворный характер. Без всех этих мер госполитики курс, вероятно, был бы на уровне 180 рублей за доллар, исходя из развития конфликта", – говорят Wells Fargo Securities.

Укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля шестую неделю подряд является отсутствие на рынке крупных игроков из-за жестких валютных ограничений ЦБ.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов и также подчеркнул, что это исключительно искусственное явление.

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По словам Гойлова, учитывая нынешние санкции, курс российского рубля до конца года опустится как минимум до отметки 83 руб./долл.

Дело в том, что импортные товары будут попадать на российский рынок исключительно по "серым" схемами, а соответственно – по завышенной цене.

"Сегодня" также писали, когда может наступить дефолт России по внешнему долгу, и рассказывали, почему экономика РФ не выдержит войны с Украиной.