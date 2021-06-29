Украинцы набрали доступной ипотеки на 421,3 млн грн. Сколько кредитов выдал Ощадбанк и другие

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В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" Ощадбанк и другие уполномоченные банки уже подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн. 22,13% приходится на первичный рынок, 77,87% – на вторичный.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.
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В Программе задействовано 23 региона, в том числе Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:
- Киев (35,2%);
- Киевская область (29,1%);
- Харьковская область (6,5%);
- Львовская область (5,7%);
- Ровенская область (4,2%).
Ранее сообщалось, что ипотеку под 7% сделали доступнее.
А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":
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