Интимный переворот: как россияне зарабатывают на прокладках

В России дефицит товаров интимной гигиены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После начала полномасштабной войны на территории Украины из России ушло большинство известных брендов. Они перестали поставлять свою продукцию, прекратив таким образом спонсирование.
Огромный хайп в соцсетях приобрела ситуация с дефицитом товаров для интимной гигиены, а особенно прокладок и тампонов. Интернет взорвался шутками по поводу этой темы, количество мемов, бессмысленных роликов с рукоделием просто зашкаливали.
Вот один из примеров, как собственноручно изготовить прокладку из ватных спонжей и скотча.
Для кого-то такая ситуация звучит абсурдно, а для кого-то это способ неплохо заработать. Да, в сети появляются фото, как мужчины массово скупают полные тележки таких товаров. Затем на дефицитной волне эти же перекупщики прокладки продают в несколько раз подороже, предварительно создав этот дефицит в магазинах.
Так, например, на Avito (аналог ОЛХ) обычные прокладки фирмы Always стоят вдвое дороже.
Предлагают даже многоразовые прокладки, стоимостью 5400 рублей (1836 грн орієнтовно).
Российские СМИ пишут также, что жители Омска публикуют на соответствующих сайтах фото своих украшений, желая обменять их на сахар и прокладки.
Товаров хватит на несколько месяцев
Однако, как сообщает российское РБК, Российский Минпромторг оценил запасы подгузников и женских прокладок в магазинах и убежден, что их хватит на 3 месяца.
"Запаса предметов гигиены хватит на три месяца, производители закупили достаточно сырья, чтобы избежать дефицита" , – заверили в министерстве.
Нет прокладок – займитесь спортом
Следом за Россией дефицит средств для интимной гигиены возник и в Беларуси. Однако премьер-министр страны Роман Горовченко это отрицает и называет вымышленной проблемой. Среди прочего чиновник посоветовал женщинам заниматься спортом. Об этом пишет пользователь Twitter.
"Трескотня об этих прокладках уже набила оскомину. Займитесь лучше спортом, больше гуляйте на свежем воздухе, и прокладки не понадобятся!" — транслирует он слова премьера.
Напомним, что экономика России переживает незаурядный спад, западные санкции буквально разрушают ее. Не обошло это и валюту агрессора: несмотря на то, что власти РФ искусственно поддерживают рубль, на черном рынке он уже фактически ничего не стоит, значительно обесценившись.
Раньше мы рассказывали, как россияне торгуют нижним бельем с изображением Украины и спичками с украинской символикой втридорога.