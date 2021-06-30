Интернет-гигант Amazon полностью перейдет на зеленую энергию

Компания заключила новое соглашение о покупке тока с солнечных и ветровых электростанций

Amazon станет "зеленым" / Фото: Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Интернет-ритейлер Amazon, который скоро покинет его основатель Джефф Безос, подписал соглашения о покупке электроэнергии, производимой 14 ветровыми и солнечными электростанциями в США, Финляндии, Канаде и Испании. При этом Amazon уже является крупнейшим корпоративным покупателем зеленой энергии. Amazon участвует в 232 проектах в сфере зеленой энергетики по всему миру, пишет Bloomberg.

Закупаемая электроэнергия будет использоваться для обеспечения работы офисов, оптовых складов и датацентров, отмечают в Amazon.

Компания рассчитывает полностью перейти на энергию из возобновляемых источников в 2025 году. Изначально планировалось, что такая цель будет достижима только к 2030 году. А Парижское соглашение предусматривает такой переход только к 2050 году.

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Для этого Amazon будет закупать электроэнергию, производимую проектами в Арканзасе, Миссисипи и Пенсильвании (США). Кроме того, заключенные компанией соглашения включают проект мощностью 375 мегаватт в канадской Альберте, а также проекты мощностью 52 и 152 мегаватт в Финляндии и Испании.

Напомним, также США будут производить в Испании зеленый водород. Предполагается, что объект площадью 22 тыс. кв. м откроется в 2023 году, создав 350 новых рабочих мест по мере роста производства.

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