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США начали захват европейского рынка: будут производить в Испании зеленый водород

27 мая, 06:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Cummins и Iberdrola реализуют уже второй совместный проект на Пиренеях

/ Фото: Getty Images

В рамках специальной водородной стратегии ЕС в Испании будет построен крупный электролизный завод для производства водорода мощностью 500 МВт с возможным расширением до более чем 1 ГВт и стоимостью 50 млн евро.

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Об этом сообщает издание GreenDeal.

Строительством займется американская энергетическая компания Cummins в сотрудничестве с испанским производителем и поставщиком электроэнергии Iberdrola. Глава Cummins Том Линебаргер заявил, что Испания предлагает сильные и динамичные местные условия для производства водорода, поэтому они рады вкладывать сюда деньги и значительно увеличить свои производственные мощности в Европе.

По его словам, партнерство с Iberdrola позиционирует компанию как европейского лидера в производстве экологически чистого водорода, и этот проект – только начало экспансии Cummins на новые рынки в рамках поддержки усилий по реализации "Зеленого курса" Европейского Союза.

Предполагается, что объект площадью 22 тыс. кв. м откроется в 2023 году, создав 350 новых рабочих мест по мере роста производства.

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"Эта инициатива ускорит производство зеленого водорода в Испании. Мы продолжаем добиваться прогресса в нашем плане по выводу Испании и Европы на передовые позиции в мире по этой технологии за счет снижения потребления ископаемого топлива, одновременно стимулируя экономическое и социальное возрождение страны", – прокомментировал планы строительства нового завода гендиректор Iberdrola Игнасио Галан.

Это не первый опыт сотрудничества двух компаний. Ранее Cummins совместно с Iberdrola анонсировала строительство электролизного завода Palos в Андалусии мощностью 230 МВт для производства зеленого водорода для нужд производителя удобрений Fertiberia.

По данным компании, она уже установила более 600 электролизеров в 100 странах мира.

Напомним, в планах Европы по отказу от ископаемого топлива и достижению углеродной нейтральности до 2050 года водород занимает важное место – ЕС уже даже принял специальную водородную стратегию. Этот вид топлива начал проникать в промышленность и бытовое хозяйство. Но чтобы водород стал конкурентоспособным источником энергии, понадобится увеличить его поставки и разобраться с хранением.

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