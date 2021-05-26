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Безос уходит с поста главы Amazon: почему выбрана "сентиментальная" дата

26 мая, 22:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Миллиардер хочет сосредоточить энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах

Джефф Безос / REUTERS/Lindsey Wasson

Джефф Безос / REUTERS/Lindsey Wasson

Некогда самый богатый человек мира Джефф Безос, как и обещал, уходит с поста главы компании Amazon. На следующий день после Дня независимости США Джефф Безос оставит бразды правления колоссальной корпорацией, которую он основал почти три десятилетия назад.

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Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

Безос, выступая в среду, 26 мая, в ходе годового собрания акционеров компании Amazon, объявил, что уйдет с поста главного исполнительного директора 5 июля, после чего Энди Ясси, который в настоящее время является генеральным директором Amazon Web Services, займет его место.

Amazon ранее объявила о плане смены генерального директора. Безос не намерен уходить далеко – он по-прежнему будет участвовать в принятии важных решений в компании в качестве исполнительного председателя.

"Я очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где я сосредоточу свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах", – сказал Безос.

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Говоря о дате 5 июля, миллиардер сказал: "Мы выбрали эту дату, потому что она сентиментальна для меня: день регистрации Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад".

Безос подтвердил свое доверие к Ясси, ​​заявив акционерам: "У него самые высокие стандарты, и я гарантирую, что Энди никогда не позволит Вселенной сделать нас типичными". У него есть энергия, необходимая для того, чтобы поддерживать в нас то, что делало нас особенными".

Напомним, сегодня также стало известно, что Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer заключили окончательное соглашении о слиянии, согласно которому стриминговый гигант купит легендарную киностудию MGM с 97-летней историей за 8,45 млрд долларов.

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