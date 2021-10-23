Выморочное наследство. Почему имущество украинцев может перейти к государству

В Минюсте уточнили процедуру наследования / Фото: Коллаж: Сегодня

После смерти украинцев их имущество может перейти в собственность территориальной общины как выморочное наследство. Подобный механизм применяют, если у человека по определенным причинам нет наследников.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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"Если собственник земельного участка умирает, а наследника нет, в установленный законом срок такой земельный участок должен перейти в собственность территориальной общины. Однако такой переход происходит не автоматически. Представительному органу территориальной общины (местному совету) необходимо осуществить ряд действий и получить соответствующее решение суда. Заявление о признании наследства выморочным подается по истечении одного года со времени открытия наследства", – говорится в сообщении.

В Минюсте уточнили процедуру наследования, если наследники в течение шести месяцев не обратились с заявлениями о наследовании имущества, то орган местного самоуправления должен:

принять необходимые меры по сохранению имущества умершего;

через год, после смерти украинцам, обратиться с заявлением в суд о признании наследства выморочным;

в установленном порядке зарегистрировать права на выморочное наследство.

Наследство может перейти в собственность территориальной общины только после прохождения этой процедуры. К тому времени наследники, если таковые существуют, могут предъявить на него права.

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Отметим, что выморочным считается наследие, признанное на основании установления судом существования нескольких юридических фактов (кроме самого факта смерти наследодателя, такими фактами могут быть: отсутствие наследников по завещанию и закону, устранения наследников от наследства и т. д.) и выполнение соответствующим органом местного самоуправления необходимых процедурных (процессуальных) действий, направленных на приобретение территориальной общиной прав и обязанностей умершего лица.

Напомним, Минсоцполитики разработало законопроект, в котором прописало: если человек не заботится о своем старом родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обязаны компенсировать все расходы, которые понесло государство на содержание этого дедушки или этой бабушки в доме престарелых.

Также мы писали о том, что в Украине участились аферы с квартирами умерших и еще живых одиноких людей. Мошенники присваивают жилье, перепродают и зарабатывают бешеные деньги.