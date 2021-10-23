Відумерла спадщина. Чому майно українців може перейти до держави

У Мін'юсті уточнили процедуру успадкування / Фото: Колаж: Сьогодні

Після смерті українців їхнє майно може перейти у власність територіальної громади, як відумерла спадщина. Подібний механізм застосовують, якщо у людини з певних причин немає спадкоємців.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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"Якщо власник земельної ділянки помирає, а спадкоємця немає, у визначений законом термін така земельна ділянка має перейти у власність територіальної громади. Однак такий перехід відбувається не автоматично. Представницькому органу територіальної громади (місцевій раді) необхідно здійснити низку дій та отримати відповідне рішення суду. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини", – йдеться у повідомленні.

У Мінюсті уточнили процедуру успадкування, якщо спадкоємці протягом шести місяців не звернулися із заявами про успадкування майна, то орган місцевого самоврядування повинен:

прийняти необхідні заходи щодо збереження майна померлої особи;

через рік, після смерті укранця, звернутись із заявою до суду про визнання спадщини відумерлою;

в установленому порядку зареєструвати права на відумерлу спадщину.

Спадщина може перейти у власність територіальної громади, лише після проходження цієї процедури. До того спадкоємці, якщо такі є, можуть пред'явити на неї права.

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Зазначимо, що відумерлою вважається спадщина, визнана такою на підставі встановлення судом існування кількох юридичних фактів (окрім самого факту смерті спадкодавця, такими фактами можуть бути: відсутність спадкоємців за заповітом та законом, усунення спадкоємців від спадщини тощо) та виконання відповідним органом місцевого самоврядування необхідних процедурних (процесуальних) дій, спрямованих на набуття територіальною громадою прав та обов’язків померлої особи.

Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило законопроєкт, в якому прописало: якщо людина не дбає про свого старого родича, успадкувати просто так його майно вже не дозволять. Спочатку зобов'яжуть компенсувати всі витрати, які понесла держава на утримання цього дідуся чи цієї бабусі в будинку для літніх людей.

Також ми писали про те, що в Україні почастішали афери з квартирами померлих і ще живих одиноких людей. Шахраї привласнюють житло, перепродують і заробляють шалені гроші.