Игра в спекулянтов: стоит ли украинцам покупать доллары и евро за границей

Нужно ли украинским беженцам покупать валюту за границей / Фото: Getty Images, Ukraine WOW, Коллаж: Сегодня

Множество украинцев вынуждены были уехать за границу из-за войны. В основном беженцы выбирают соседние европейские страны, поэтому некоторые задаются вопросом – нужно ли покупать здесь доллары и евро, чтобы привезти домой.

"Сегодня" спросили об этом члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина и готовы рассказать вам.

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Эксперт отмечает, что с такими схемами в Европе и других странах у вас могут возникнуть проблемы.

"Не в каждой стране вам дадут возможность конвертировать свои гривны, на сегодняшний момент прорабатывается этот вопрос и есть договоренность с Центробанком Венгрии и поляками", – говорит экономист.

Олег Пендзин напоминает, что гривня не является свободно конвертируемой валютой, так что с покупкой наличных долларов и евро могут быть проблемы.

"Я не думаю, что это тот бизнес, который сегодня может быть интересен украинскому переселенцу. Как правило, он едет за границу с довольно скверным финансовым состоянием", – отмечает экономист.

А если снять деньги со своей карты в иностранном банкомате? Так гривни не нужно будет менять и вы сможете получить автоматически конвертируемую валюту той страны, в которой вы находитесь.

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Однако эксперт уверяет, что за такие операции с банкоматом в Европе с вас возьмут безумную комиссию, примерно в 2-5% от суммы

Таким образом, людей пытаются стимулировать переходить на безналичные расчеты и как можно меньше пользоваться бумажными деньгами.

"Я не думаю, что на сегодняшний день это выгодно. Поскольку также будет трудно добраться назад, кроме этого курс в Украине укрепляется, я думаю, пройдет определенное время и мы увидим курс по 29-30 грн. Не играйте в спекулянтов ни при каких условиях", – подчеркнул наш эксперт.

Пендзин уверяет, что когда курс НБУ примерно сравнится с наличным, вы сто процентов потеряете деньги. Так что за границей покупайте только столько валюты, сколько вам нужно на жизнь.

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Обмен валют в Польше

В этой стране украинцы очень часто сталкиваются с проблемой обмена наличной гривны, которую обменники просто не хотят принимать

А в некоторых точках курс достигает 22 грн за злотый, что втрое больше официального.

Поэтому всем, кто привез наличную гривну в Польшу, рекомендуем воспользоваться услугами по обмену в отделениях PKO Bank Polski, с которым имеет договоренность наш Нацбанк.

"Сегодня" также писали, где снять наличные в Польше без комиссии и рассказывали, что происходит с курсом валют в Украине.