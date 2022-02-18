"Холодный" и горит красным: украинцы массово жалуются на некачественный газ

Украинцы жалуются на некачественный газ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Пламя стало холодным и горит красным, объема идет много, а тепло не отдает", — подобные обращения на некачественный газ участились среди украинцев. Только за одну неделю специалисты получают десятки жалоб, однако причины такого явления могут быть разными.

О каждой из них рассказали в Информационно-консультационном центре ГазПравда.

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Как проверить качество газа?

Если вы считаете, что в ваше домохозяйство поступает некачественный газ, а также хотите узнать, какое давление в трубе, то следует написать соответствующее заявление в облгаз. В течение 2-5 дней на ваше обращение должны отреагировать и направить представителя по месту вызова в согласованное с потребителем время.

Для проверки качества газа облгаз имеет право привлекать как свои, так и независимые уполномоченные законодательством химлаборатории.

Основной показатель качества природного газа – теплота сгорания (калорийность) топлива. Согласно государственным стандартам, она должна составлять не менее 7600 ккал/м куб. Но украинцам поставляется более качественное топливо. В среднем его калорийность составляет 8200 ккал/м куб.

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Узнать, какие показатели топлива зафиксированы в вашем регионе, можно на сайте ООО "Оператор ГТС Украины".

Качество газа в январе 2022 года / Фото: Оператор ГТС Украины

Облгаз говорит, что газ качественный, а вы не согласны?

В таком случае вы за собственные средства инициируете проведение анализа физико-химических показателей природного газа в альтернативной химлаборатории.

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Если проверка подтвердит несоответствие газа стандартам, облгаз обязан перечислить объемы потребленного газа и выплатить потребителю компенсацию. Если же проверка подтвердит, что газ соответствует стандартам, потраченные на лабораторные анализы средства не компенсируют. Кроме того, потребитель сам должен будет компенсировать облгаз расходы, понесенные им на проверку качества и давления газа.

Если этот вопрос путем переговоров не разрешается, то данные о разногласиях передают на рассмотрение специализированного органа или решаются в судебном порядке.

Разбавляют ли газ?

Чтобы разбавить газ, в него нужно добавить любой инертный газ: например, гелий. Разбавлять топливо обычным воздухом нельзя, ведь это приведет к взрыву.

Поскольку стоимость инертных газов достаточно высока, то разбавлять ими голубое топливо просто невыгодно.

Какая-то часть примесей попадает в газ на этапе добычи или скачивания газа из хранилищ. Но их количество (как и другие показатели) строго регламентируется государственными нормами и проверяется на всех этапах поставки газа потребителю.

Почему газ горит красным или желтым?

Если конфорка горит желтым или красным цветом, это несколько причин:

загрязнена газовая плита. В таком случае нужно почистить сопло горелки и обратиться в газовую службу по телефону 104;

газовая плита. В таком случае нужно почистить и обратиться в газовую службу по телефону 104; в помещении недостаточно кислорода . Регулярно проветривайте помещение, где установлен котел или плита;

. Регулярно проветривайте помещение, где установлен котел или плита; недостаточное давление в системе. Это уже ответственность именно облгазов. Если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, у вас есть основание вызвать представителя облгаза для проверки давления.

Как "тысячей Зеленского" рассчитаться за газ

Украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить "тысячей Зеленского" коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такую возможность будут иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.

Офлайн заплатить с карты "єПідтримка" можно с помощью платежных терминалов самообслуживания. Алгоритм действий не отличается от обычной платы за коммуналку, нужно лишь указать реквизиты нужной карты.

Сначала найдите терминал самообслуживания и в меню среди услуг выберите "Коммунальные платежи", далее алгоритм действий такой:

выберите нужную услугу. В нашем случае – оплатить за газ;

выберите предприятие, на которое производится платеж;

заполните все реквизиты;

выберите способ оплаты, то есть карта;

введите сумму пополнения и подтвердите перевод.

Где можно оплатить счет за газ онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA у Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Ранее мы рассказывали, как экс-глава "Нафтогаза" не смог оплатить платежку за газ.

Также мы писали, что украинцы по-новому будут рассчитываться за газ.