Хлеб и сахар исчезнут с полок АТБ? Руководство супермаркета назвало возможные причины

Торговую сеть не устраивает введенное урегулирование цен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С полок АТБ и других торговых сетей могут исчезнуть социальные продукты. В их перечень входят: хлеб, сахар, гречка, яйца, масло и т. д.

Об этом сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ, в Facebook.

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Он прокомментировал действия Кабмина по государственному регулированию цен и отметил, что установление максимальной 10% торговой надбавки на розничные цены основных продуктов питания украинцев (на период действия карантина) заставит торговые сети принять такое решение.

Марков считает, что правительство назначило процент наценки наугад и не посоветовалось предварительно с представителями торговых сетей. А эта наценка в свою очередь не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.

"А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования" , – сказал Марков.

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Он также высказал предположение, что это выглядит как инструмента лоббирования. Ведь подобная инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями.

Чем обусловлен рост цен?

По мнению Бориса Маркова, рост цен на социально значимые продукты питания обусловлен ростом отпускных цен со стороны производителей. Они вынуждены повышать цены, потому что основная причина, формирующая себестоимость продукции, — цены на энергоносители (газ).

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Многие производители также утверждают, что вышеупомянутое постановление не является эффективным, потому что базовых проблем не решает: затрат на энергоресурсы, сырье и т. д.

Что делать дальше?

Гендиректор корпорации АТБ убежден, что следует разрабатывать и внедрять механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя.

"Включать в широкую дискуссию всех участников рынка и все заинтересованные стороны. Использовать успешные практики европейского и мирового ритейла. Иначе, будет как в известном выражении: "Хотелось как лучше, а получилось как всегда!" — написал Борис Марков.

Талоны на продукты

В Офисе президента предлагают ввести специальные талоны на продукты. Кому их выдадут, власти четкого ответа еще не дали, поэтому этот вопрос следует рассматривать сквозь призму подобных инициатив, например жилищно-коммунальную субсидию, которую в 2021 году назначили более 2,5 млн домохозяйствам (из 14,8 млн домохозяйств всего).

Власти Украины планируют выдавать талоны на социальные продукты. Что это означает понятие, мы можем узнать из законопроекта от 29.11.2021 № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" о возобновлении государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость".

В нем указано, какие продукты отнесены к социально значимым:

гречка;

сахар;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

хлеб ржано-пшеничный;

батон из пшеничной муки;

яйца куриные;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Раньше мы подсчитывали, сколько будет примерно стоить талон на продукты, а также рассказывали, на чем наживаются супермаркеты, и что составляет 70% их выручки.