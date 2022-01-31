Гривня возвращает свои позиции: что происходит на рынке валют

Курс валют 1 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 1 февраля:

31.01 1.02 Смена 1 доллар США 28,78 грн 28,45грн -0,33 1 евро 32,02 грн 31,74 грн -0,28

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 31 января, курс доллара снизился на 33 копейки, а евро – на 28 копеек.

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Что повлияет на рынок в дальнейшем

Среди факторов, которые отразятся на рынке валют в Украине в феврале, можно выделить:

геополитическую ситуацию в целом по миру, которая будет влиять на решения инвесторов;

действия, снижающие потребительскую инфляцию. К примеру, поднятие НБУ учетной ставки;

возможный новый локдаун, что, по словам экономистов, станет для гривни стабилизирующим фактором на межбанке.

Тем не менее, главным фактором колебания на рынке все-таки остаются напряженные отношения Украины и России.

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Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказал, что первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может удерживаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Мы также писали, как можно вторжение России в Украину нанесет удар по экономике государства, в том числе и по курсу доллара.