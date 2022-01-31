Гривня повертає свої позиції: що відбувається на ринку валют

Курс валют 1 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 1 лютого:
|31.01
|1.02
|Зміна
|1 долар США
|28,78 грн
|28,45грн
|-0,33
|1 євро
|32,02 грн
|31,74 грн
|-0,28
Динаміка після недавнього рекорду дещо дивує: порівняно з курсом НБУ на понеділок, 31 січня, курс долара зменшився аж на 33 копійки, а євро – на 28 копійок.
Що вплине на ринок в подальшому
Серед чинників, що позначаться на ринку валют в Україні в лютому, можна виділити:
- геополітичну ситуацію загалом у світі, яка впливатиме на рішення інвесторів;
- дії, що знижують споживчу інфляцію. Наприклад, підняття НБУ облікової ставки;
- можливий новий локдаун, що, за словами економістів, стане для гривні стабілізуючим чинником на міжбанку.
Проте головним чинником коливання на ринку все-таки залишаються напружені відносини України та Росії.
Раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів, що перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.
Ми також писали, як можливе вторгнення Росії в Україну завдасть удару по економіці держави, зокрема, і по курсу долара.