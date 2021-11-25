Гривня сдает позиции: что будет с курсом доллара 26 ноября

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 25 ноября:

25.11 26.11 Изменение 1 доллар США 26,93 грн 27,03 грн +0,10 1 евро 30,17 грн 30,34 грн +0,17

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 25 ноября, доллар подорожал на 10 копеек, а евро, на 17 копеек.

Реклама

Что происходит с долларом на межбанке

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в среду курс доллара США относительно гривны подобрался к уровню 27,00. НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями и продал около 130 млн долларов США.

Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 27,00, курс евро укрепился до отметки 30,25. Рынок проигнорировал новость о том, что Совет директоров МВФ утвердил решение выделить Украине 700 млн долларов США и продлить программу "Stand-by" до конца июня 2022 года.

На международных финансовых рынках продолжается падение стоимости украинских ценных бумаг. ВВП-варранты обновили минимум последних полутора лет, достигнув уровня в 90,53% от номинальной стоимости.

Реклама

"По еврооблигациям наблюдается небольшой коррекционный рост после длительного падения. Причиной всему стала эскалация военного конфликта в ОРДЛО и ряд тревожных заявлений украинских военных. Это также давит на курс украинской национальной валюты", – отмечает Андрей Гойлов.

Он считает, что на текущей неделе гривна относительно доллара США ослабнет до уровня 27,10. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 30,35.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.