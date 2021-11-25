Гривня здає позиції: що буде з курсом долара 26 листопада

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 25 листопада:

25.11 26.11 Зміна 1 долар США 26,93 грн 27,03 грн +0,10 1 євро 30,17 грн 30,34 грн +0,17

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 25 листопада, долар подорожчав на 10 копійок, а євро на 17 копійок.

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Що відбувається з доларом на міжбанку

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, у середу курс долара США щодо гривні підібрався до рівня 27,00. НБУ виходив на ринок із валютними інтервенціями і продав близько 130 млн доларів США.

Торгова сесія середи валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,00, курс євро зміцнився до позначки 30,25. Ринок проігнорував новину про те, що Рада директорів МВФ ухвалила рішення виділити Україні 700 млн доларів США та продовжити програму "Stand-by" до кінця червня 2022 року.

На міжнародних фінансових ринках продовжується падіння вартості українських цінних паперів. ВВП-варранти оновили мінімум останні півтора року, досягнувши рівня 90,53% від номінальної вартості.

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"Щодо єврооблігацій спостерігається невелике корекційне зростання після тривалого падіння. Причиною всьому стала ескалація військового конфлікту в ОРДЛО і низка тривожних заяв українських військових. Це також тисне на курс української національної валюти", – зазначає Андрій Гойлов.

Він вважає, що цього тижня гривня щодо долара США ослабне до рівня 27,10. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 30,35.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.