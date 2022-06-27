Гривня обречена на падение? Что может произойти с курсом доллара вскоре

С курсом доллара в Украине скоро могут произойти изменения / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 грн. Ожидается, что уже скоро его должны отпустить. Однако некоторые эксперты говорят, что пока это может негативно отразиться на гривне.

Подробно о том, когда должны отпустить курс, и какие последствия могут быть от поспешного решения, рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

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Требуется возобновление экспорта

Как объяснила эксперт, основным условием для того, чтобы отпустить курс и сделать его плавающим, должно стать возобновление экспорта в стране. И достаточно будет хотя бы частичного. Однако сейчас это невозможно.

Из-за полномасштабной войны с Россией украинские морские порты, являющиеся основным каналом нашего экспорта, заблокированы. Поэтому об экспорте пока речь не идет.

Золотько отметила, что на фоне такой ситуации отпустить курс будет означать ослабление гривни. Также повлиять на гривню может снятие ограничений на импорт во время войны. А причина состоит в том, что в случае таких решений импорт будет превышать экспорт в торговом балансе страны.

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"Без нормализации экспорта полностью свободное курсообразование и снятие импортных ограничений обрекает нас на неизбежный рост котировок. Причем в таком случае понятие "свободного рынка" также будет достаточно условным", – отметила Золотько.

Вскоре доллар может подорожать

Как рассказывал ранее "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, все ожидают, что вскоре НБУ отпустит курс доллара. И на фоне этого ожидания валюта на черном рынке может подскочить к более высоким значениям.

"На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения", – объяснил Орищак.

Дело в том, что когда мы ждем плавающий курс доллара в стране, готовимся к девальвации гривни и росту цен на бензин, газ и продукты питания, то начинаем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать будущие потери своих накоплений.

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Вместе с экспертом мы рассказывали и о том, где украинцам выгоднее всего покупать доллары, и какие доллары отказываются принимать обменники.