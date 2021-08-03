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Гривня не сдается. Доллар на межбанке опять пошел вниз

3 августа, 12:13

Ксения Капустинская

На стоимость валюты на межбанковском рынке 3 августа влияют три основных фактора

Доллар снова падает / Фото: Сегодня

Доллар 3 августа после повышения по официальному курсу вернулся к падению на межбанке и торгуется в районе 26,83-26,85 грн. Торги по доллару были на пике активности уже к 11 часам утра. Идут операции по лотам до 1 млн долларов при небольшом перевесе предложения, отмечают аналитики Minfin.

По их прогнозу, котировки межбанка будут в таких пределах:

"Спекулянтам за последнее время не очень удавалось раскачать курс. Спрос и предложение относительно уравновешены, а фактор летнего затишья несколько сглаживает накал страстей на межбанке. Поэтому сегодня они продолжат в основном работать в формате "в две стороны". При таком сценарии торгов Нацбанку не будет особой нужды выходить на рынок и он постарается остаться только наблюдателем", – считают аналитики.

Доллар на межбанке снизился за последнюю неделю

Что будет влиять на курс доллара

  1. Компании-экспортеры будут покупать гривню, чтобы обеспечить финансовые операции начала месяца – выплату зарплат за июль, арендные платежи и закупку сырья и материалов.

  2. Импортеры будут покупать валюту, чтобы закупить новые товары на ближайшее время. Особенно активными будут нефтетрейдеры и другие поставщики энергоресурсов – впереди пик сбора урожая, спрос со стороны аграриев растет.

  3. Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Будут продавать гривневые облигации на 387 и 476 дней с ограничением по 3 млрд гривен каждых и без ограничения облигации на 819, 1064 и 1743 дня.

По прогнозу экспертов, сегодня Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,15% до 12,59% годовых, в зависимости от их сроков, при общем объеме продажи в пределах эквивалента от 3,6 до 8,1 млрд гривен.

Как менялся курс доллара в 2021-м

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Также сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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