Гривня не здається. Долар на міжбанку знову пішов вниз

На вартість валюти на міжбанківському ринку 3 серпня впливають три основні чинники

Долар знову падає / Фото: Сьогодні

Долар 3 серпня після підвищення за офіційним курсом повернувся до падіння на міжбанку і торгується в районі 26,83-26,85 грн. Торги щодо долара були на піку активності вже об 11 годині ранку. Йдуть операції за лотами до 1 млн доларів при невеликій перевазі пропозиції, зазначають аналітики Minfin.

За їхнім прогнозом, котирування міжбанку будуть в таких межах:

долар – 26,70-27,00 грн;

євро – коридор 31,65-32,05 грн.

"Спекулянтам за останній час не дуже вдавалося розгойдати курс. Попит і пропозиція майже врівноважені, а фактор літнього затишшя дещо згладжує загострення пристрастей на міжбанку. Тому сьогодні вони продовжать переважно працювати в форматі "в дві сторони". При такому сценарії торгів у Нацбанку не буде особливої потреби виходити на ринок і він намагатиметься лишитися спостерігачем", – вважають аналітики.

Долар на міжбанку знизився за останній тиждень

Що впливатиме на курс долара

Компанії-експортери купуватимуть гривню, щоб забезпечити фінансові операції початку місяця – виплату зарплат за липень, орендні платежі та закупівлю сировини і матеріалів. Імпортери купуватимуть валюту, щоб закупити нові товари на найближчий час. Особливо активними будуть нафтотрейдери і інші постачальники енергоресурсів – попереду пік збору врожаю, попит з боку аграріїв зростає. Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП. Продаватимуть гривневі облігації на 387 і 476 днів з обмеженням по 3 млрд гривень кожних і без обмеження облігації на 819, 1064 та 1743 дні.

За прогнозом експертів, сьогодні Мінфін зможе розмістити гривневі ОВДП з прибутковістю від 11,15% до 12,59% річних, залежно від їх строків, при загальному обсязі продажу в межах еквівалента від 3,6 до 8,1 млрд гривень.

Як змінювався курс долара 2021-го

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

До слова, згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Також сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, потрібно купувати або продавати валюту та чи допоможе це зберегти заощадження.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: