Гривня не сдает позиции: что происходит на рынке валют

Рассказываем, что будет с курсом в течение недели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 21 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,32 грн;

1 евро – 32,11 грн;

1 злотый – 7,10 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 8 копеек, евро - на 8 копеек. Курс злотого упал на 2 копейки, а курс рубля – на 3 копейки.

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Что было с курсом на межбанке?

В четверг торги по доллару открылись в диапазоне 28,2600/28,2800 грн, но до закрытия валюта прибавила по 6 копеек в покупке и продаже и завершила торги с показателями 28,32/28,34 грн.

Евро начал торги с показателем 32,1033/32,1232 грн, а к закрытию межбанка единая европейская валюта прибавила 2 копейки в покупке и продаже и торговалась по 32,12/32,14 грн.

Что происходит на рынке валют?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, результаты аукциона по размещению ОВГЗ, которые 20 января провел Минфин, очень скромные.

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В бюджет было привлечено лишь 4,15 млрд грн. По словам эксперта, такие настроения участников рынка определяются геополитической ситуацией на границе Украины с Россией.

Гойлов отмечает, что риск нового военного конфликта заставляет нерезидентов буквально "бежать" из украинских ОВГЗ, что, конечно же, оказывает сильное давление на гривню.

Однако в среду, ситуация на валютном рынке стабилизировалась и в ближайшее время доллар ослабнет до 28,20 грн, а евро – до 32,10 грн.

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"Сегодня" также писали, какой курс в 2022 году прогнозируют сами украинцы, и рассказывали, что будет с долларом в случае полномасштабного вторжения РФ.