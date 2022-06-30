Гривня может не выдержать? Как изменится курс доллара в июле

Что будет с долларом в июле / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июле на динамику курса гривни к иностранным валютам на наличном рынке будет существенно влиять экспорт, спрос на "военные" ОВГЗ и международная помощь.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Так, в условиях блокады украинских портов правительство увеличивает объемы экспорта зерна через западные границы почти на 50% ежемесячно. Как утверждает эксперт, если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, Украина могла бы за несколько месяцев выйти на среднемесячный объем, который был до начала военного конфликта.

"В скором времени начнется уборочная кампания в этом году, которая создает дополнительные сложности. Из-за потери предприятий в Донецкой и Луганской областях, очевидно, снизятся объемы экспорта металлургической продукции", — сказал Гойлов.

Спрос на "военные" ОВГЗ

Как утверждает Гойлов, после того, как НБУ поднял учетную ставку, военные ОВГЗ стали в буквальном смысле убыточными для инвесторов. По этой причине основным покупателем гособлигаций остается Нацбанк.

"Регулятор вынужден для этого проводить эмиссию гривни. По сути, это объем "напечатанной" гривни, который может привести к ее ослаблению в отношении иностранных валют в случае отмены фиксированного курса их обмена", — рассказал эксперт.

Помощь международного сообщества

Денежная помощь из внешних источников – это фактически основа стабильности финансовой системы.

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"Для покрытия дефицита госбюджета текущих доходов явно недостаточно, а дополнительная эмиссия гривни приведет к ее девальвации и росту инфляции. Пока что НБУ удается удерживать ситуацию под контролем благодаря международной финансовой помощи, однако данная ситуация не может продолжаться бесконечно", — сказал эксперт.

Что будет с долларом, если НБУ отпустит курс

Как заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua, если НБУ отпустит курс, никто не знает, где он остановится.

По его словам, эта неопределенность и сдерживает процесс. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

А экспорт, напротив, страдает, поскольку вынужден валюту продавать здесь по максимально низкому курсу.

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"Поскольку Нацбанк не знает, какой будет курс, его нужно просто отпустить. Они готовы покупать по рыночному курсу, но никто больше к этому не готов", – считает Угляница.

"Сегодня" раньше писали, что будет с долларом в ближайшие полгода, и рассказывали, что может измениться на валютном рынке совсем скоро.