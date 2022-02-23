Готовят сюрприз? Какие изменения ждут клиентов "Новой почты"

"Новая почта" тестирует новую функцию / Фото: УНИАН, YouTube, Коллаж: Сегодня

Компания "Новая почта" тестирует новый тип роботов, который планируется использовать на терминалах.

Про это сообщили в пресс-службе компании.

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Робот-коллаборант (роборука) изготовлен японской компанией Yaskawa. Он достаточно компактный, гибкий, может поднимать до 5 кг и вращаться вокруг своей оси в диапазоне 927 мм.

Использовать его будут на терминалах, где он сможет выкладывать груз на сортировочные линии. Применять его можно также в отделениях для выдачи посылок.

После тестирования "Новая почта" примет решение о внедрении этого типа роботов в компании.

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Заметим, что на терминалах компании уже используют активно роботов по транспортировке груза и сортировке посылок весом до 2 кг.

"Новая почта" меняет тарифы

"Новая почта" снизила тарифы на доплату при отправке сразу нескольких посылок по одной накладной.

Отмечается, что сниженный тариф на так называемое дополнительное место в накладном действии уже с 1 февраля.

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Теперь для отправки посылки до 2 кг нужно доплатить 10 гривен вместо 30, а если отправка до 10 кг, то тариф будет составлять 30 гривен вместо 50. Если ваша посылка до 30 кг, то заплатить нужно 70 грн (речь идет только о посылке на дополнительное место).

Ранее мы сообщали, что в январе "Новая почта" запустила услугу, которая станет полезной для бизнесменов, она называется "Факторинг наложенного платежа".

Мы также писали, как клиент "Новой почты" рассказал нам о неприятной ситуации с доставкой важных документов и ведра с электроизоляционным материалом.